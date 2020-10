USA: Wystawa o księdzu Popiełuszce

„Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności” - to tytuł wystawy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce w Wallington, w stanie New Jersey. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład na temat życia i działalności zamordowanego przez SB w PRL duchownego.

Przygotowana przez IPN ekspozycja, którą otwarto w niedzielę, prezentuje zbiór fotografii przedstawiających ks. Popiełuszkę (1947-1884) m. in. w czasie mszy św. za ojczyznę w stanie wojennym. Ilustruje jego posługę kapłańską kiedy był duszpasterzem robotników.

"Chcieliśmy przybliżyć Polonii postać ks. Jerzego. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ był człowiekiem, który dał ludziom nadzieję, a mimo jego śmierci udało się nam tę nadzieję zachować. Dzięki ofierze jego życia Polska wyrwała się z sideł komunizmu" - powiedział PAP organizator wydarzenia Grzegorz Tymiński, szef stowarzyszenia "Pamięć" w Nowym Jorku.

Na 14 panelach umieszczono symbolicznie 37 zdjęć (tyle kapłan miał lat, kiedy został zabity). Jest tam m.in. fotografia przypominająca jego mszę św. odprawioną 31 sierpnia 1980 w intencji strajkującej załogi Huty Warszawa, rozmowy z działaczami Solidarności Anną Walentynowicz i Sewerynem Jaworskim.

Jedno ze zdjęć przedstawia ostatnią mszę św. kapłana 19 października 1984 w kościele pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Jeszcze inne pochodzą z sekcji zwłok i pogrzebu.

Wystawa w klubie Cracovia Manor pokazuje też święcenia kleryka Jerzego otrzymane z rąk Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Jest tam fotografia ks. Popiełuszki z jego służby wojskowej dla kleryków w specjalnej jednostce w Bartoszycach.

Życie prywatne Popiełuszki obrazują m.in. jego zdjęcia z rodzicami, z jego pierwszej komunii, kiedy był ministrantem oraz z matury.

Tymiński w wykładzie ilustrowanym ok. 100 slajdami zarysował postać ks. Popiełuszki koncentrując się na działalności religijno-patriotycznej. Wyjaśnił, że przeźrocza, które użył w trakcie prezentacji, np. z miejscowości Górsk, gdzie kapłan został porwany przez SB, są mało znane. Większość pochodzi z IPN, niektóre od najbliższej rodziny, a inne są jego autorstwa.

"Dzięki bohaterskiemu duchownemu wiele osób zrozumiało czym jest prawda, a także, że "Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno" - cytował Tymiński ks. Popiełuszkę.

Współautorką ekspozycji jest dr Katarzyna Maniewska z Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy. Jak zaznaczyła w symboliczny sposób przedstawia ona również historię solidarności polskiego narodu. "Mówi się, że jeden obraz to tysiąc słów. (…) Ale nie ma tylu słów ani takich słów, które mogłyby zobrazować okrucieństwo tego mordu" - oceniła.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski