USA: Wyzdrowiał 104-latek zakażony koronawirusem

104-letni weteran drugiej wojny światowej z Oregonu to prawdopodobnie najstarsza osoba, która wyzdrowiała po zakażeniu się koronawirusem - informują amerykańskie media. Swój powrót do zdrowia mężczyzna świętował z rodziną w dniu swoich urodzin.

Bill Lapschies był wśród 15 mieszkańców domu opieki weterana w Lebanon w stanie Portland, u których wykryto koronawirusa. Mężczyzna nie miał poważnych objawów, a po ponad 20 dniach wyzdrowiał. Jego rodzina podejrzewa, że może być najstarszą osobą na świecie, która pokonała Covid-19.

Lapschies urodził się w 1916 roku, na dwa lata przed pandemią grypy hiszpanki, która spowodowała łącznie śmierć ponad 50 mln osób. Podczas drugiej wojny światowej służył w amerykańskim wojsku na Aleutach.

Weteran w środę temu świętował wraz z rodziną swój powrót do zdrowia łącząc to z obchodami swoich 104. urodzin. Jego najbliżsi z prezentami oraz ciastem przyjechali do niego do domu weterana. Mimo radości zachowywano od siebie wymaganą w czasach epidemii bezpieczną odległość.