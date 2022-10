USA: Wyzwania w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę tematem obrad zjazdu Klubów "Gazety Polskiej"

W Savannah, w amerykańskim stanie Georgia, odbywa się IX zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Tematyką obrad są m.in. wyzwania w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca z USA, a także sytuacja Polski na arenie międzynarodowej.

Zjazd znaczyły m.in. uroczystości rocznicowe bitwy pod Savannah z roku 1779 w czasie wojny o niepodległość USA, gdzie poległ generał Kazimierz Pułaski, w tym wmurowanie tablicy pamiątkowej. Obrady toczyły się częściowo online, co według organizatorów umożliwiło dostęp do nich tysiącom ludzi na świecie.

Projekt sponsorowany przez Polską Fundację Narodową i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP składał się też z paneli z udziałem m.in. marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza.

Streszczając tezy swego wystąpienia wskazał on PAP m.in. na kryzys energetyczny oraz gospodarczo-finansowy w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę. W jego opinii wojna oraz skala zagrożenia energetycznego i finansowego nie miałyby tak dramatycznego przebiegu, gdyby nie ukrywanie sprawców zbrodni katyńskiej, o co obwiniał także politykę byłego premiera Donalda Tuska.

Macierewicz nawiązywał do zagrożeń wiążących się "z działaniami Niemiec i innych państw prorosyjskich". "Rosja ma potencjalnie kluczowego sojusznika osłabiającego NATO oraz zdolność przeciwdziałania i przeciwstawienia się agresji imperializmu rosyjskiego" - ocenił były minister obrony.

W odniesieniu do "zielonego ładu" twierdził, że prowadzi to do pogłębiania kryzysu w Polsce, utrudni sięgnięcie po energię węglową, a także oddali termin budowy elektrowni jądrowych.

Zwracając uwagę na podziały polityczne w Polsce Macierewicz wyszczególnił środowiska niepodległościowe i chrześcijańskie, a z drugiej strony na grupy "otwarte na wpływy niemiecko-rosyjskie". W jego przekonaniu te ostatnie "działają w kierunku zniszczenia tożsamości narodowej i ludzkiej, kierunku nazwanym swego czasu przez Jana Pawła II +cywilizacją śmierci+".

Za kluczowe dla utrzymania niepodległości Polski uznał Macierewicz wsparcie formacji patriotycznych i rozbudowę Sojuszu Trójmorza, Międzymorza. "W skład tego układu musi wchodzić Ukraina, bo tylko wówczas będzie zdolny do skutecznego sojuszu z USA i powstrzymania agresji rosyjskiej w jej sojuszu z Niemcami" - argumentował Macierewicz, który prowadził panel wraz z Piotrem Naimskim.

Podczas obrad ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski mówił o polskiej polityce międzynarodowej. Konsul RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki opowiadał o działaniach Polaków w USA. Prof. Piotr Grochalski z Akademii Sztuki Wojennej w Polsce podjął kwestię sytuacji militarnej i geopolitycznej. Wypowiadał się też główny komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) Tadeusz Antoniak.

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i telewizji Republika Tomasz Sakiewicz zaznaczył w rozmowie z PAP, że pamięć o generale Pułaskim, bohaterze polsko-amerykańskim, buduje dobry wizerunek naszego kraju w USA i cementuje wzajemną współpracę. Podnosił potrzebę jej wzmocnienia w aspekcie militarnym wobec gróźb Władimira Putina o ataku jądrowym.

"Kluby +Gazety Polskiej+ bardzo wspierają inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy w oparciu o program nuclear sharing, (udostępniania broni jądrowej w ramach NATO). Amerykanie polskiego pochodzenia będą lobbować za tym, aby administracja USA zezwoliła na udział Polski w tym programie" - dodał.

Gościem kończącego się w niedzielę trzydniowego zjazdu był m.in. ambasador Węgier w USA Szabolcs Takacs.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

