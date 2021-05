USA wznawiają sankcje wobec Białorusi

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w piątek wznowienie sankcji wobec Białorusi. Ostrzegła Amerykanów przed podróżami do tego kraju po tym, gdy reżim Alaksandra Łukaszenki zmusił do lądowania samolotu linii Ryanair, by zatrzymać opozycjonistę.

Oświadczenie rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki stwierdza, że incydent stanowi "bezpośrednią zniewagę dla międzynarodowych standardów". Zbiegło się to z narastającą falą represji reżimu Łukaszenki wobec narodu białoruskiego.

W związku z tym Departament Stanu ostrzegł Amerykanów przed podróżami na Białoruś. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego wezwała przewoźników pasażerskich USA do zachowania szczególnej ostrożności przy rozważaniu lotów w białoruskiej przestrzeni powietrznej.

3 czerwca 2021 roku USA ponownie nałożą pełne sankcje na 9 białoruskich przedsiębiorstw państwowych. Amerykanów będzie obowiązywał zakaz angażowania się w transakcje z tymi podmiotami.

We współpracy z UE i innymi sojusznikami USA opracowuje listę sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki, obwinionemu o naruszenie praw człowieka, korupcję, sfałszowaniem wyborów w 2020 roku oraz współudział w wydarzeniach 23 maja.

Ministerstwo skarbu pracuje nad zwiększeniem uprawnień do nakładania sankcji. Resort sprawiedliwości, w tym FBI, współpracują w sprawie reakcji na incydent z europejskimi partnerami. Waszyngton rozważa zawieszenie umowy z 2019 roku o usługach lotniczych USA-Białoruś.

"Podejmujemy te środki wraz z naszymi partnerami i sojusznikami, aby pociągnąć reżim do odpowiedzialności za jego działania i zademonstrować nasze poparcie aspiracji narodu białoruskiego" - głosi oświadczenie.

Apeluje do Łukaszenki, aby zezwolił na międzynarodowe śledztwo w sprawie wydarzeń z 23 maja, natychmiast uwolnił wszystkich więźniów politycznych i rozpoczął wszechstronny i prawdziwy dialog polityczny z liderami opozycji demokratycznej i grupami społeczeństwa obywatelskiego wiodący do wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich pod auspicjami i monitoringiem OBWE.

Psaki informuje w oświadczeniu, że Waszyngton przyłączył się do publicznego potępienia wydarzeń z 23 maja m.in. na forum ONZ, OBWE, G7 oraz NATO.

"Będziemy kontynuować nasze działania w tych gremiach, aby podjąć akcję przeciwko reżimowi Łukaszenki za jego pogwałcenie norm międzynarodowych oraz podważanie demokracji i praw człowieka" - zapewnia rzeczniczka Białego Domu.

Samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna, został zmuszony do 23 maja do lądowania w Mińsku po informacji o rzekomym ładunku wybuchowym na pokładzie. Władze białoruskie zatrzymały opozycyjnego aktywistę Ramana Pratasiewicza i jego partnerkę, Rosjankę Sofiję Sapiegę.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski