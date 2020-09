USA: Wzrosty na Wall Street, spółki technologiczne odrabiają straty

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła solidne odreagowanie po słabszym okresie dla inwestorów. Mocno zwyżkował Nasdaq, a duże spółki technologiczne odrabiały spadki. Rynki analizują informacje dotyczące fuzji i przejęć oraz prac nad szczepionkami na Covid-19.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,18 proc. i wyniósł 27.993,33 pkt.

S&P 500 zwyżkował 1,27 proc. i wyniósł 3.383,54 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,87 proc., do 11.056,65 pkt. Miniony tydzień był najgorszy dla tego indeksu od marca, gdy giełdy na świecie zanotowały dołek po ostrych spadkach wywołanych obawami o skutki pandemii koronawirusa.

W poniedziałek wszystkie 11 sektorów tworzących indeks S&P 500 wzrosły. Ponad 1,5 proc. zyskały segment nieruchomości, ochrony zdrowia i technologiczny.

Akcje Apple zyskały ponad 3 proc., ale licząc od początku września są na ponad 10-proc. minusie. Tesla podrożała o 11 proc., ale we wrześniu ma stratę ponad 18 proc.

Akcje Nvidii rosły 9 proc. Spółka ogłosiła w niedzielę, że zamierza odkupić Arm, firmę z branży półprzewodników z siedzibą w Cambridge, od japońskiego SoftBanku za 40 mld USD, aby stworzyć "wiodącą na świecie firmę komputerową" i pomóc rozwijać się w zakresie budowy platform dla sztucznej inteligencji.

Arm jest dostawcą projektów dla większości światowego przemysłu półprzewodników, udzielającą licencji na swoją technologię takim klientom, jak Intel, Qualcomm i Samsung, którzy coraz bardziej konkurują z Nvidią.

Umowa wykupu Arm od SoftBanku ma być zrealizowana przez Nvidię w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Akcje Oracle rosły 4,5 proc. Agencja Associated Press podała, powołując się na źródła, że TikTok wybrał firmę Oracle na nabywcę swojego amerykańskiego oddziału.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział w poniedziałek, że Komisja ds. Inwestycji Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (CIFUS) rozpatrzy ofertę przejęcia TikToka w USA przez Oracle jeszcze w tym tygodniu.

CIFUS, na której czele stoi Mnuchin, zajmuje się analizą transakcji pomiędzy firmami pod względem ich znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Przewodniczący komisji może zdecydować o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku o przejęcie zagranicznej spółki przez amerykański podmiot, jednakże - jak podaje AP - w tym względzie poparcie dla transakcji wyraził już wcześniej sam prezydent USA Donald Trump, który ocenił, że Oracle to "wspaniała firma", która poradzi sobie z przejęciem TikToka.

AP zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy umowa o wykupie TikToka przez Oracle obejmie jedynie oddział tej firmy odpowiedzialny za kontrolę operacji biznesowych w USA i jak w takim wypadku będzie wyglądała kwestia odłączenia go od reszty platformy.

Według agencji Microsoft w niedzielę wieczorem ogłosił, że jego oferta wykupu TikToka została odrzucona przez chińską spółkę ByteDance, do której należy platforma wideo.

Analityk Brent Thill Jefferies porównał chęć przejęcia TikToka przez Oracle do fikcyjnej transakcji, w ramach której linie lotnicze Delta Airlines postanowiłyby wykupić spółkę produkującą motocykle.

"To nie ma sensu" - ocenił Thill. Jego zdaniem Oracle "nie doda zbyt wiele wartości do aplikacji".

Akcje Amazona rosły 2 proc. Firma podała, że zamierza zatrudnić 100 tys. osób w USA i Kanadzie.

Notowania Pfizera zyskały 1 proc. Dyrektor generalny koncernu farmaceutycznego Albert Bourla ocenił, że prawdopodobne jest wprowadzenie szczepionki na koronawirusa w USA pod koniec tego roku.

Bourla ocenił, że Pfizer i jego niemiecki partner BioNTech SE mają 60 proc. szans na poznanie skuteczności swojej wciąż eksperymentalnej szczepionki do końca października.

Immunomedics szedł w górę o 104,5 proc. Gilead Sciences podał, że zakupi spółkę po cenie 88 USD za akcję, czyli 21 mld USD w gotówce. Akcje Gilead rosną o 1 proc.

Akcje Delta rosły 2,5 proc. po tym, jak firma zapowiedziała, że wykorzysta swój program lojalnościowy do wsparcia nowego programu dłużnego o wartości 6,5 miliarda dolarów.

Notowania Nikoli spadły o 9 proc. Producent elektrycznych ciężarówek stoi w obliczu zarzutów o oszustwo ze strony Hindenburg Research. W poniedziałek w komunikacie prasowym firma Nikola poinformowała, że zarzuty są "fałszywe i wprowadzające w błąd i mają na celu manipulowanie rynkiem, aby czerpać korzyści z spadku ceny akcji Nikoli".

Micron szedł w górę o 6 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Akcje Overstock.com zwyżkowały w ciągu dnia o 5 proc. - Needham ustalił rekomendację dla akcji firmy na "kupuj", a cenę docelową na 96 USD za akcję.

Kroger spada o 3,5 proc. Bank of America obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,48 proc. i wyniósł 27.665,64 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,05 proc. i wyniósł 3.340,97 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,60 proc., do 10.853,54 pkt. To był najgorszy tydzień dla tego indeksu od marca.

Sean Darby z Jefferies wskazywał, że ostatni spadek sektora spółek IT może być krótkotrwały.

"Po stronie podstaw finansowych ani oczekiwań dotyczących zysków nie dzieje się nic nieoczekiwanego. Pojawienie się wzrostów mógłoby wynikać z dalszego osłabienia dolara" - powiedział Darby, strateg globalnego kapitału w Jefferies.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307.930 przypadków infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin. WHO poinformowała także o 5537 zgonach w ciągu ostatniej doby. Tym samym całkowita liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi 917.417.

O kolejne 40.423 przypadki, do 6.467.481 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w USA - wynika z danych, opublikowanych w niedzielę przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Liczba ofiar śmiertelnych związanych z Covid-19 zwiększyła się o 807, do 193 195 - przekazały CDC.

Najwięcej zakażeń odnotowano do tej pory w stanie Kalifornia - ponad 750 tys., Teksasie - ponad 657 tys., na Florydzie - ponad 654 tys., następnie w stanie Nowy Jork - ponad 444 tys., w tym w mieście Nowy Jork - 238,5 tys., Georgii - blisko 293 tys. i Illinois - ponad 262 tys.

Według danych zebranych przez John Hopkins University w 11 stanach od niedzieli liczba nowych przypadków Covid-19 rośnie o 5 proc. lub więcej, w oparciu o średnią tygodniową, co oznacza wzrost z ośmiu stanów w piątek. Te stany to Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Maine, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Wisconsin i Wyoming. Stan Wisconsin osiągnął rekordowy poziom średniej dziennej liczby nowych przypadków, zgłaszając 1353 nowe infekcje, co stanowi około 32 proc. wzrost w porównaniu z tygodniem. Kansas i Montana osiągnęły rekordowy poziom liczby nowych zgonów.

Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, ocenił niedawny wzrost liczby infekcji jako niepokojący.