USA: za dwa tygodnie będzie więcej informacji o Omikronie

Doradca medyczny prezydenta USA dr Anthony Fauci przekazał Joe Bidenowi, że za dwa tygodnie będzie więcej wiadomo o zdolnościach przenoszenia i innych cechach wariantu Covid-19, Omikron.

Według Białego Domu Joe Biden spotkał się w niedzielę w Waszyngtonie z Faucim, który jest jego głównym doradcą medycznym prezydenta oraz ze swoim zespołem reagowania na koronawirusa. Dyskusja dotyczyła Omikronu.

Fauci "wiąż uważa, że istniejące szczepionki prawdopodobnie zapewnią pewien stopień ochrony przed ciężkimi przypadkami Covid. Dr Fauci powtórzył również, że szczepionki wzmacniające dla osób w pełni zaszczepionych zapewniają najsilniejszą dostępną ochronę przed Covid" - głosi oświadczenie Białego Domu.

Zwraca też uwagę, że zespół reagowania na koronawirusa zaleca wszystkim zaszczepionym dorosłym, aby jak najszybciej, kiedy tylko się do tego kwalifikują, otrzymali dodatkową szczepionkę.

"Co ważne, ci dorośli i dzieci, którzy nie są jeszcze w pełni zaszczepieni, powinni zaszczepić się natychmiast. W poniedziałek prezydent przedstawi aktualne informacje dotyczące nowego wariantu i reakcję USA" - zapowiada Biały Dom.

W stacji NBC Fauci powiedział, że w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat nowego wariantu koronawirusa przedstawiciele służby zdrowia USA będą rozmawiać z ich odpowiednikami w Republice Południowej Afryki, gdzie go odkryto. Jego zdaniem celowe byłoby ograniczenie lotów do regionu. Zapobiegłoby to szybkiemu rozprzestrzenianiu Omikronu, dałoby więcej czasu na gromadzenie niezbędnych informacji i rozważenie strategii działania.

Z obawy przed rozprzestrzenieniem się Omikronu w poniedziałek USA wprowadzają zakaz wjazdu prawie wszystkich obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w RPA, Zimbabwe, Botswanie, Lesotho, Mozambiku, Eswatini (dawniej Suazi), Malawi i Namibii.

Obecność Omikronu potwierdzono już m.in. w Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W ciągu ostatnich 14 dni USA odnotowały ponad 1,1 mln nowych przypadków zakażenia koronawirusem co stanowi wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednimi dwoma tygodniami. Do tej pory w USA zmarło z powodu Covid-19 prawie 782 tys. osób.

Jak podała stacja ABC, Pfizer stwierdził, że jeśli pojawi się wariant Covid odporny na szczepionkę, firma będzie zdolna wyprodukować skuteczny preparat w ciągu około 100 dni. Moderna zapowiadała taką możliwość już na początku 2022 roku.

Nowe szczepionki wymagałyby zatwierdzenia przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski