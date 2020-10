USA: Zakończył się trzeci dzień przesłuchań Barrett w Senacie

Środa była trzecim dniem przesłuchań w Senacie USA kandydatki do Sądu Najwyższego Amy Coney Barrett. Demokraci wyrażali obawy co do jej ewentualnych decyzji, Republikanie chwalili jej dorobek prawny.

Podczas wielogodzinnych przesłuchań Barrett odpowiadała na pytania senatorów dotyczące szerokiego zakresu spraw - od służby zdrowia, przez małżeństwa homoseksualne, aborcję oraz wolność prasy. Potencjalna następczyni zmarłej liberalnej sędzi Ruth Bader Ginsburg wielokrotnie powtarzała, że ujawnianie jej poglądów na tym etapie byłoby niewłaściwie.

"Gdybym miała powiedzieć w jaki sposób sądzę, że rozwiążę sprawę (...) byłoby to skróceniem całego procesu, przez który powinnam przejść i mieć otwarty umysł i być otwartą na perswazję" - stwierdziła.

Podczas trzech dni pytań przed senacką komisję sprawiedliwości senatorowie Demokratów naciskali na Barrett w kwestii szeregu spornych politycznie kwestii. Wyrażali obawy, że Barrett doprowadzi do zakończenia finansowania ubezpieczenia zdrowotnego Affordable Care Act, znanego powszechnie jako Obamacare.

Mający w Senacie większość Republikanie bronili profesor prawa z Uniwersytetu Notre Dame w Indianie i chwalili ją za życie zawodowe oraz prywatne. Podkreślili jej obietnicę dotyczącą bezstronnego stosowania prawa.

Równocześnie Republikanie uznają ewentualną nominację Barrett za historyczny moment dla konserwatystów. Wskazywał na to przewodniczący komisji senator Lindsey Graham, który podkreślał to, że sędzia jest wierząca oraz wypowiada się przeciwko aborcji.

Szef komisji ocenił też, że mimo różnic politycznych w trakcie przesłuchania panowała godna atmosfera. "Chcę tylko powiedzieć moim kolegom Demokratom, że z powodu tego przesłuchania nie spałem. Nie wiedziałem jak pójdzie (...) Dziękuję w imieniu kraju za umożliwienie nam przeprowadzenia go w sposób, który moim zdaniem jest odpowiedni dla Senatu".

Przesłuchanie Barrett zakończy się w czwartek, a komisja ma głosować nad jej nominacją 22 października. Senat ostatecznie podejmie decyzję w jej sprawie 26 października, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi 3 listopada. Oczekuje się, że Barrett otrzyma większość głosów.

Republikanom zależy, by z nominacją Barrett zdążyć przed wyborami prezydenckimi. Sprzeciwiają się temu Demokraci, którzy uważają, że tak ważnej decyzji nie należy podejmować tak krótko przed głosowaniem i należy poczekać na jego rezultat.

Jeżeli Senat zatwierdzi kandydaturę Barrett, to konserwatyści będą mieli w pełniącym ważną rolę społeczną i polityczną w USA Sądzie Najwyższym przewagę sześć do trzech. Sędziowie do tego gremium nominowani są dożywotnio.

Barrett jest katoliczką i profesor na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie. Ma siedmioro dzieci, w tym dwójkę adoptowaną z Haiti.

Urodzona w Nowym Orleanie kandydatka do SN uznaje się za uczennicę Antonina Scali, ikony konserwatystów w USA. Scalia był zwolennikiem tzw. oryginalizmu, szkoły która twierdzi, że sędziowie powinni kierować się ścisłą interpretacją konstytucji, zgodnie z intencjami jej twórców. Był przeciwnikiem zniesienia zakazu aborcji w 1973 r.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski