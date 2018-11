Amerykański Departament Stanu poinformował we wtorek, że USA zamierzają wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji. Zdaniem Waszyngtonu Moskwa nie przedstawiła odpowiednich zapewnień, że nie użyje w przyszłości broni chemicznej przeciwko swoim obywatelom.

- Departament Stanu poinformował Kongres, że ze strony Rosji nie ma poświadczenia, iż spełniła warunki wymagane przez konwencje o broni chemicznej i biologicznej (CBW) oraz deklarację o eliminacji działań wojennych z 1991 roku. Zamierzamy postępować zgodnie z warunkami konwencji o CBW, która nakazuje wdrażanie dodatkowych sankcji - powiedziała rzeczniczka Departamentu Heather Nauert.

W sierpniu USA nałożyły sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, iż Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce w Wielkiej Brytanii. Wtedy też Waszyngton poinformował, że jeśli Moskwa nie przedstawi zapewnień, iż nie użyje broni chemicznej w przyszłości, i nie zgodzi się na inspekcje ONZ, to w trzy miesiące później wprowadzona zostanie druga transza sankcji.



Według amerykańskiej prasy kolejne restrykcje mogą oznaczać "obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych, zawieszenie lotów Aerofłotu do USA oraz obniżenie prawie całego eksportu i importu".



Na początku marca 66-letni Siergiej Skripal - były pułkownik GRU i współpracownik brytyjskiego wywiadu, w przeszłości skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - oraz towarzysząca mu 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym. Stracili przytomność przed centrum handlowym w brytyjskiej miejscowości Salisbury po kontakcie z nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Po kilku tygodniach opuścili szpital i obecnie są pod opieką brytyjskich służb bezpieczeństwa.



O próbę zabicia Skripalów władze brytyjskie oskarżyły Rosję, co doprowadziło do głębokiego kryzysu w relacjach między Londynem i Moskwą. Wielka Brytania wydaliła grupę rosyjskich dyplomatów, a w ślad za nią uczyniło to w geście solidarności ponad 20 państw.



Rosja odrzuca oskarżenia i utrzymuje, że zamach na Skripalów był prowokacją służb brytyjskich.

