USA zapewniły władze Afganistanu o stałym poparciu

W rozmowie telefonicznej, jaką szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych odbyli w czwartek z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim, Lloyd Austin i Antony Blinken zapewnili go, że USA "nie przestaną inwestować w bezpieczeństwo i stabilność Afganistanu".

Ministrowie kontaktowali się z Ghanim, by wyjaśnić powody radykalnego zredukowania obecności amerykańskiej w Afganistanie i podjętej w czwartek decyzji o ewakuacji pozostających w tym kraju obywateli USA. Cały ten proces ma nadzorować 3 tys. żołnierzy USA.

Sekretarze obrony i spraw zagranicznych zapewnili, że obecny rząd Afganistanu może liczyć na determinację USA, jeśli chodzi o podtrzymanie więzi dyplomatycznych i współpracę w sferze bezpieczeństwa, w tym - w zwalczaniu terroryzmu. Podkreślili zarazem, że w obliczu ofensywy talibów, którzy kontrolują już 12 prowincji spośród 34 regionów i zbliżają się do Kabulu, konieczna jest ewakuacja obywateli USA i intensyfikacja programu lotów specjalnych SIV dla Afgańczyków współpracujących uprzednio z Amerykanami, którzy otrzymali specjalne wizy imigracyjne do USA.

Rząd Aszrafa Ghaniego, którego odejścia domagają się talibowie jako warunku rozpoczęcia rozmów o pokojowym uregulowaniu, kontroluje coraz szczuplejszy obszar kraju. W nocy z czwartku na piątek poinformowano o zdobyciu przez talibów kolejnej stolicy prowincji. W ich ręce wpadł położony na południu kraju Kandahar. Talibowie kontrolują już 12 spośród wszystkich 34 afgańskich prowincji - zaznaczono.

Wcześniej w czwartek talibowie wkroczyli do Heratu, trzeciego pod względem wielkości miasta Afganistanu. Przejęli też miasto Ghazni, stolicę prowincji o tej samej nazwie we wschodnim Afganistanie. Ghazni jest najbliżej położoną stołecznego Kabulu regionalną stolicą, którą talibowie zdobyli od rozpoczęcia ofensywy w maju, gdy zaczęło się ostateczne wycofywanie z Afganistanu sił międzynarodowej koalicji.

Błyskawiczna ofensywa talibów dążących do przejęcia kontroli nad całością krajów i w perspektywie - Kabulu, wymusiła konieczność ewakuacji obywateli USA i Wielkiej Brytanii, którzy jeszcze znajdują się na terytorium afgańskim oraz Afgańczyków, którzy współpracowali z zachodnimi strukturami. Waszyngton zapowiedział wysłanie do Afganistanu 3 tys. żołnierzy do nadzorowania tego procesu, Londyn wyśle 600 wojskowych.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oznajmił na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że misja żołnierzy będzie miała tymczasowy charakter, a ambasada USA w Kabulu pozostanie otwarta, choć zostaną w niej tylko najbardziej niezbędni pracownicy.

Price zapowiedział także przyspieszenie transportu afgańskich tłumaczy i innych pomocników sił USA, którym przysługują specjalne wizy. Tylko w czwartek w ten sposób wywieziono z kraju 1,2 tys. Afgańczyków, a kolejne loty, w tym do bazy wojskowej Fort Lee w Wirginii, będą odbywać się codziennie.

Wysłanie dodatkowych wojsk jest konieczne ze względu na niemal ukończony proces wycofania żołnierzy z kraju, a także błyskawicznie pogarszającą się sytuację w kraju związaną z ofensywą Talibów.

"Jeśli wielkie miasta padają tak szybko i praktycznie bez walki, to pokazuje to jedynie, że Afgańczycy są zadowoleni z pojawienia się w nich naszego ugrupowania" - powiedział w czwartkowej rozmowie z telewizją Al-Jazeera rzeczników talibów. Podkreślił przy tym, że "ścieżka politycznego uregulowania wciąż pozostaje otwarta".