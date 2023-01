USA: Zastępczyni sekretarza stanu przyjedzie do Polski, by rozmawiać o Ukrainie i współpracy jądrowej

Asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried odwiedzi 2 lutego Warszawę i weźmie udział w rozmowach w ramach polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego - podał w poniedziałek Departament Stanu. Rozmowy będą dotyczyć współpracy w sprawach bezpieczeństwa, pomocy Ukrainie oraz energetyki jądrowej.

"Dialog wzmocni nasze dwustronne bezpieczeństwo i cywilną współpracę jądrową, zakorzenione we wspólnym zobowiązaniu do demokratycznych wartości" - napisano w komunikacie zapowiadającym wizytę. Będą to pierwsze rozmowy w ramach dialogu strategicznego od lutego 2022 r., kiedy miały miejsce w Waszyngtonie z udziałem szefów dyplomacji obu państw.

W Warszawie czołowa przedstawicielka Departamentu Stanu odpowiedzialna za Europę ma odbyć też szereg spotkań z polskimi oficjelami, by omówić wsparcie dla Ukrainy.

Przed wizytą w Polsce Donfried uda się też do Włoch i Watykanu. W Rzymie również omówi kwestię pomocy Ukrainie, a także spotka się z szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej, abp. Paulem Gallagherem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński