USA: zatrudnieni w większości zadowoleni z pracy w domu

Ponad połowa Amerykanów pracujących w domu chce utrzymać taką formę wypełniania obowiązków zawodowych po pandemii - wynika z opublikowanego w środę badania ośrodka Pew Reseach.

Zgodnie z badaniem Pew Reseach 71 proc. Amerykanów wykonuje obecnie swoją pracę wyłącznie lub prawie wyłącznie z domu. Z powodu pandemii liczba w ten sposób pracujących obywateli USA wzrosła do rekordowego poziomu.

Spośród tych, którzy obecnie nie wychodzą z domu do pracy 54 proc. chciałoby utrzymać taki stan po pandemii. Statystycznie chętniej skłaniają się do takiej opcji osoby z wyższym wykształceniem oraz z wyższymi dochodami od średniej.

Co trzeci wykonujący obowiązki zawodowe zdalnie Amerykanin przyznaje, że pracując w ten sposób ma problemy z motywacją. Co czwarty twierdzi, że w swoim mieszkaniu nie ma odpowiednich warunków do pracy.

Badanie Pew Research wykazało równocześnie, że 62 proc. zatrudnionych uważa, że ich pracy nie da się w czterech ścianach wykonywać tak wydajnie jak w biurze czy innym miejscu zatrudnienia.

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele amerykańskich firm do zamknięcia, a znaczną część do przejścia na tryb zdalny. Niektóre z przedsiębiorstw oferują możliwość pracy w domu na stałe, także po zakończeniu epidemii. Zmiany na rynku przekształciły krajobraz centrów amerykańskich miast - biura w większości święcą pustkami, a setki tysięcy osób przeprowadza się dalej od wielkich aglomeracji.