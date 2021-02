USA: Zatrzymana za pozostawienie bez opieki dzieci kobieta dostała 100 tys. dolarów od współczujących ludzi

Kobieta z Liberty Township w amerykańskim stanie Ohio została aresztowana za to, że gdy była w pracy, pozostawiła w motelu małe dzieci bez opieki. Współczujący ludzie zebrali dla niej ponad 100 tys. dolarów.

Shainę Bell aresztowano w pracy, kiedy policja odkryła, że pozostawiła ona w motelu, w którym mieszka, trójkę dzieci w wieku 9, 7 i 3 lat. Postawiono jej zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Spędziła noc w więzieniu.

"Musiałam pójść do pracy. Córka zdecydowała, że chce zostać (w motelu - PAP). Moja córka powiedziała mi, że właśnie tam chce być, a ja czułam, że jest na tyle dorosła, że może zostać z siostrą przez kilka godzin, ponieważ moja praca jest tuż obok" - wyjaśniała Bell w rozmowie z lokalną telewizją WKBN.

Policję wezwał ojciec dzieci.

Kobieta przyznała, że bardzo się wstydzi tego, co się stało. Jak dodała, nie gniewa się na nikogo.

"Nigdy nikogo za nic nie winiłam, bo koniec końców nikt oprócz mnie nie zostawił moich dzieci w motelu. (…) Kilka razy płakałam, odkąd się ta sytuacja zaczęła. Po prostu staram się zachować równowagę i siłę, bo to wszystko, co mogę zrobić" - przekonywała.

Według WKBN wiadomość o pozostawieniu przez kobietę dzieci bez opieki wywołała krytykę wśród części społeczeństwa. Jednocześnie współczujący ludzie w mediach społecznościowych przyszli jej w sukurs.

Kobieta wyraziła wdzięczność za zainteresowanie jej sprawą i pomoc.

"Wiele osób mówi bolesne rzeczy, ale wiele osób jest przy mnie i okazuje mi ogromne wsparcie. Mam teraz ponad 100 tys. dolarów na koncie GoFundMe. Nie prosiłem o to, ale sami ludzie mi to dali. Jestem po prostu bardzo wdzięczna za to, co się dzieje" - powiedziała kobieta.

Zamierza przeznaczyć otrzymane pieniądze na zakup domu dla dzieci i zapewnienie im wszystkiego, czego potrzebują.

"Moje dzieci sprawiają mi radość. Cieszą mnie. To mój świat. Nigdy nie zrobiłbym nic, co mogłoby wyrządzić im krzywdę. Moje dzieci są dla mnie wszystkim. (…) Wszystko, co robię, to chodzę do pracy i opiekuję się moimi dziećmi" - zapewniała Bell.

W Ameryce tylko kilka stanów precyzuje wiek, kiedy można zostawić dzieci same, w tym Maryland (8 lat) i Illinois (14 lat). Są jednak wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych agencji specjalizujących się w ochronie dzieci.

Dzieci w wieku 7 lat i młodszych nie można zostawiać bez opieki ani w domu, ani w samochodach, na placach zabaw, podwórkach itp. Mających 8 do 10 lat nie należy zostawiać samych na dłużej niż półtorej godziny, lecz tylko w ciągu dnia i wczesnym wieczorem.

11- i 12-latkowie mogą zostać bez opieki na maksymalnie trzy godziny, ale nie późno w nocy oraz nie w okolicznościach wymagających specjalnego nadzoru. Dzieci w wieku 13 do 15 lat mogą pozostawać same, ale nie w nocy. 16-17-latkowie mogą być bez dorosłych przez maksymalnie (w niektórych przypadkach) dwie kolejne noce.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski