USA: Zaufana doradczyni Cuomo odchodzi z organizacji broniącej kobiet

Przewodnicząca organizacji założonej przez kobiety z Hollywood dla zwalczania nadużyć seksualnych, Time's Up, zrezygnowała w poniedziałek z pełnionej funkcji. Roberta Kaplan, doradczyni gubernatora, zaangażowała się w dyskredytację jednej z ofiar Andrew Cuomo.

O uwikłaniu prominentnej prawniczki Roberty Kaplan w próbę zniesławienia domniemanej ofiary molestowania seksualnego przez gubernatora Cuomo mówił ogłoszony w minionym tygodniu raport prokurator generalnej stanu Nowy Jork Letitii James. Raport został sporządzony w związku z oskarżeniem Cuomo przez 11 kobiet o napaści seksualne.

"Pani Kaplan, przewodnicząca Time's Up i współzałożycielka jego funduszu obrony prawnej, była jedną z kilku prominentnych postaci, które w raporcie określono jako zaangażowane w wysiłki mające na celu zdyskredytowanie jednej z domniemanych ofiar pana Cuomo. (Kaplan) ma powiązania prawne z byłą współpracowniczką Cuomo obwinioną o kierowanie tymi próbami" - pisze ba swych łamach "New Jork Times".

Osobą, która koordynowała akcję, była główna asystentka gubernatora Melissa DeRosa, która należała do najbardziej zaufanych jego powierniczek. DeRosa zrezygnowała ze stanowiska w niedzielę.

"Niestety, ostatnie wydarzenia pokazały jasno, że nawet nasi pozorni sojusznicy w walce o prawa kobiet mogą okazać się dręczycielami. (…) Poczuliśmy cierpki, osobisty i głęboki ból tej zdrady" - wyjaśniła Kaplan w liście w którym złożyła rezygnację z członkostwa w Time's Up.

Argumentowała, że jako praktykujący prawnik nie mogła otwarcie odpowiedzieć na pytania dotyczące jej powiązań z gubernatorem lub DeRosą, którą reprezentowała w związku z dochodzeniem stanowej prokurator generalnej.

"Raport prokurator James wykazał, że pani Kaplan oceniała plan redakcyjny artykułu op-ed, którego celem było podważenie wiarygodności Lindsey Boylan, byłej współpracowniczki Cuomo, która jako pierwsza publicznie oskarżyła go o molestowanie seksualne" - ujawniła nowojorska gazeta.

Tekst ten ostatecznie nie został opublikowany - zauważa NYT. Miał być elementem szerszej strategii, w ramach której Cuomo i jego doradcy chcieli zapewnić mu poparcie m.in. Alphonso Davida, prezesa Human Rights Campaign, największej w kraju politycznej organizacji lobbingowej L.G.B.T.Q., dyrektor wykonawczej Time's Up Tiny Tchen oraz brata gubernatora, Chrisa Cuomo, prezentera w CNN. Cała trójka znalazła się w ogniu krytyki w związku z instrumentalnym wykorzystaniem swego kapitału społecznego dla obrony gubernatora, który znalazł się w opałach.

W poniedziałek rano ofiary molestowania ze strony Cuomo wystosowały list otwarty do zarządu Time's Up, zarzucając organizacji, że zdradziła swe ideały. "Time's Up porzuca ludzi, których miała bronić. (…) Zarząd wciąż nie wsłuchuje się w ich żale i wszystkich zawodzi" - napisano w liście.

Nowojorski dziennik przytacza też fragmenty oświadczenia zarządu organizacji Time's Up. Rezygnacja Kaplan była "właściwą i odpowiednią rzeczą" - oceniły władze tej instytucji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski