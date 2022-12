USA: Zawieszenie kont dziennikarzy na Twitterze wywołało sprzeciw europejskich polityków i ONZ

Decyzja o zawieszeniu kont na Twitterze niektórych dziennikarzy, w tym pracujących dla takich mediów, jak "Washington Post", "New York Times" i CNN, wywołała sprzeciw europejskich polityków oraz reakcję ONZ. Społeczność międzynarodowa wyraziła obawy o to, że to działanie może stanowić zagrożenie dla wolności słowa.

Twitter zawiesił konta dziennikarzy, piszących o Elonie Musku, którzy - jego zdaniem - narażali na niebezpieczeństwo jego rodzinę. Drugi najbogatszy człowiek świata i właściciel platformy stwierdził w piątek, że ukarane zostały osoby, które wskazywały jego miejsce pobytu w czasie rzeczywistym i opisał te działania jako podawanie "zasadniczo współrzędnych porwania" (https://tinyurl.com/yc2bykwf).

Głos mediów nie powinien być uciszany na platformie, twierdzącej, że zapewnia przestrzeń dla wolności słowa - skomentował w piątek rzecznik ONZ Stephane Dujarric, cytowany przez agencję Reutera.

"Ten krok stanowi niebezpieczny precedens w czasie, gdy dziennikarze na całym świecie zmagają się z cenzurą, groźbami fizycznymi, a nawet gorszymi (zagrożeniami)" - przekazał Dujarric.

"Wiadomość o arbitralnym zawieszeniu dziennikarzy na Twitterze jest niepokojąca" - napisała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova, podkreślając, że "istnieją czerwone linie", jak i sankcje (https://tinyurl.com/vzr8kerw).

Jourova powołała się w swoim wpisie na Akt o usługach cyfrowych DSA i na przygotowywany w tej chwili akt dotyczący wolności mediów EMFA, czyli, jak określił je Bloomberg, dwa główne filary unijnych regulacji technologicznych. DSA - zbiór zasad moderowania treści, który zakazywałby arbitralnego zawieszania kont, został uchwalony jesienią.

Zaniepokojenie działaniami Twittera wyraziło także niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, również za pośrednictwem tej platformy, oświadczając, że "wolność prasy nie może być włączana i wyłączana na zawołanie. Na dzień dzisiejszy, niżej wymienieni dziennikarze nie mogą obserwować, komentować ani krytykować również nas. To oznacza, że mamy problem z Twitterem" (https://tinyurl.com/599xnpx4).

Roland Lescure, francuski minister ds. przemysłu, napisał w piątek rano, że zawiesza swoją aktywność na Twitterze w odpowiedzi na działania wobec kont dziennikarzy, podjęte przez Elona Muska (https://tinyurl.com/3ftkvkbn). Sekretarz stanu ds. cyfryzacji Jean-Noel Barrot stwierdził, że jest zaniepokojony zmianami, jakie Musk zaprowadza na Twitterze (https://tinyurl.com/2zkfz4ff).

Mimo że Europa obecnie posiada niewielkie możliwości ukarania miliardera za zawieszenie dziennikarzy na platformie, Musk wkrótce będzie musiał zmierzyć się z listą nowych zasad dotyczących działania platformy w ramach aktu DSA, który będzie wymagał usuwania nielegalnych treści i podejmowania większych akcji przeciwko treściom szkodliwym - skomentował Bloomberg.

Przed przejęciem Twittera, Musk otwarcie wypowiadał się przeciwko arbitralnym lub nieograniczonemu czasowo zawieszaniu użytkowników - zauważyła agencja.