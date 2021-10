USA: Zdjęcia, zegarek i pistolet wśród osobistych rzeczy Ala Capone wystawionych na aukcję

Zdjęcia rodzinne, zegarek czy Colt znajdą się wśród ponad 170 przedmiotów należących do Ala Capone lub jego rodziny, które trafią w piątek na aukcję w Sacramento w stanie Kalifornia. Wnuczka słynnego gangstera liczy na to, że poprzez te osobiste przedmioty licytujący poznają "ludzką stronę" jej dziadka.

77-letnia Diane Capone, jedna z czterech wnuczek gangstera, postanowiła sprzedać pamiątki rodzinne, ponieważ zarówno ona, jak i jej siostry są w zaawansowanym wieku i obawiają się, że cenne przedmioty może strawić któryś z pożarów zagrażających ich domom w północnej Kalifornii - pisze AP.

Wyraziła nadzieję, że dzięki tym rzeczom ludzie zobaczą, że Al Capone był kimś więcej niż tylko bezwzględnym sprawcą przemocy, która ogarnęła Chicago w latach 20 - dodaje agencja.

Zdaniem Diane Capone dowodem na to jest list, który przestępca napisał do swojego syna Sonny'ego z więzienia Alcatraz, w którym odbywał karę więzienia za unikanie płacenia podatków. "To piękny list ukazujący stronę tego człowieka, o której większość nie ma pojęcia. To nie są słowa kogoś, kto jest bezwzględnym gangsterem, to słowa kochającego ojca" - mówi Diane. Oczekuje się, że na aukcji list osiągnie cenę między 25 tys. a 50 tys. dolarów.

Nabyć będzie można też zdjęcie zrobione podczas świąt Bożego Narodzenia w 1946 r., na którym widać jak Al Capone, jego żona i ich wnuczki spacerują po ogrodzie ich rezydencji na Florydzie. Wśród innych przedmiotów znalazł się m.in. zegarek z platyny i diamentów marki Patek Philippe (oczekiwana cena - 25-50 tys. dolarów), ulubiony pistolet Colt .45 (100-150 tys. dolarów), a także meble i sprzęt kuchenny.

Brian Witherell, dyrektor domu aukcyjnego Witherell, powiedział że udział w wydarzeniu zadeklarowało prawie tysiąc osób, pochodzących z USA i 11 innych państw. "Największe zainteresowanie budzą przedmioty, które kojarzą się z byciem gangsterem jak Al Capone, czyli jego broń oraz ekstrawagancka biżuteria" - wyjaśnił.