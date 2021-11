USA: Zginął Glen de Vries, uczestnik lotu kosmicznego firmy Blue Origin

Glen de Vries, biznesmen, który poleciał w kosmos w zeszłym miesiącu na pokładzie rakiety New Shapard, należącej do Blue Origin Jeffa Bezosa, zginął w katastrofie małego samolotu - podała w piątek policja stanowa New Jersey w USA. Miał 49 lat.

Według policji wypadek miał miejsce w czwartek. Samolot rozbił się w hrabstwie Sussex w stanie New Jersey. Oprócz De Vriesa zginął także 54-letni Thomas P. Fischer.

"Jesteśmy zdruzgotani na wieść o nagłym odejściu Glena de Vriesa. Wniósł wiele życia i energii do całego naszego zespołu - napisała na Twitterze firma Blue Origin - Jego pasja do lotnictwa, jego działalność charytatywna i poświęcenie dla jego rzemiosła będą długo szanowane i podziwiane".

De Vries 13 października doleciał do granicy przestrzeni kosmicznej na pokładzie rakiety New Shapard, należącej do Blue Origin. Był jednym z czterech pasażerów tej podróży, a wraz z nim leciał wtedy 90-letni Kanadyjski aktor William Shatner, który dzięki temu został najstarszym uczestnikiem lotów kosmicznych.