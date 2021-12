USA: Zimowa kampania szczepień i dawek przypominających

Prezydent USA Joe Biden ogłosi w czwartek nową strategię zwalczania Covid-19, zakładającą nacisk na szczepienia i dawki przypominające - podaje w czwartek Associated Press.

Nowy zimowy plan zwalczania Covid-19 obejmuje wymóg, aby prywatni ubezpieczyciele pokryli koszty wykonywanych w domu testów na obecność wirusa. Zimowa kampania zakłada także zwiększenie wymagań dotyczących testów na obecność koronawirusa dla osób przybywająych do USA, niezależnie od ich statusu szczepienia.

Biden nie zamierza nakładać dodatkowych ograniczeń poza zaleceniem, aby Amerykanie nosili maski w pomieszczeniach publicznych.

Wiele krajów w ostatnim czasie zdecydowało się na szczelniejsze zamknięcie granic w związku z wariantem Omikron.

Od przyszłego tygodnia, jak przekazał Biały Dom, wszyscy podróżujący do USA, niezależnie od narodowości lub statusu szczepień, będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 w ciągu jednego dnia od wejścia na pokład samolotu. Do tej pory czas na wykonanie testu wynosił trzy dni, ale w związku z wariantem Omikron, postanowiono nieco zaostrzyć obostrzenie. USA nie wymaga jednak kwarantanny po przybyciu do kraju, ani natychmiastowego okazania testu.

Do połowy marca zostaje także przedłużona dyrektywa wymagająca noszenia masek w samolotach i innych środkach transportu publicznego. Miała ona wygasnąć w styczniu.

Administracja Białego Domu informuje również, że dysponuje ponad sześćdziesięcioma zespołami, których zadaniem jest doraźna pomoc w przypadku wzrostu zachorowań i innych problemów w służbie zdrowia w okresie zimowym.

Zgodnie z obecną polityką USA, obecnie około 100 mln Amerykanów kwalifikuje się do przyjęcia dawki przypominającej szczepienia przeciw Covid-19. Urzędnicy uważają, że przekonanie osób zaszczepionych do otrzymania kolejnej dawki będzie znacznie łatwiejsze niż zaszczepienie około 43 mln dorosłych Amerykanów, którzy postanowili nie przyjąć pierwszej dawki.