USA: Zmarł Angelo Badalamenti, kompozytor muzyki do filmów Davida Lyncha

Angelo Badalamenti, kompozytor najbardziej znany ze stworzenia ścieżek dźwiękowych do wielu filmów Davida Lyncha, w tym "Blue Velvet" czy "Miasteczka Twin Peaks", zmarł z przyczyn naturalnych w wieku 85 lat, o czym poinformowała rodzina muzyka.

Kompozytor zmarł w niedzielę w obecności rodziny w New Jersey - przekazała Frances Badalamenti, siostrzenica kompozytora w wypowiedzi dla czasopisma "Hollywood Reporter".

Badalamenti urodził się w 1937 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Jego ojciec pochodził z Sycylii. Kompozytor pisał utwory m.in. dla Niny Simone, a w 1986 roku został poproszony o pomoc Isabelli Rossellini w zaśpiewaniu piosenki "Blue Velvet" w filmie Lyncha o tym samym tytule. Badalamenti nawiązał następnie z reżyserem stałą współpracę.

"Zawsze mam jedno ważne pytanie dla reżysera, kiedy tworzę ścieżkę dźwiękową: co ma poczuć twoja widownia? Czy chcesz ich przerazić? Sprawić, że będą skręcać się w swoich krzesłach? Poczują piękno? I to jak (reżyserzy) odpowiadają na to pytanie, daje mi wskazówki, nad czym mam pracować. Tłumaczę ich słowa na muzykę" - mówił Badalamenti w wywiadzie dla serwisu Culture.org w 2019 roku.

W 1990 roku Badalamenti otrzymał nagrodę Grammy za sugestywny motyw muzyczny stworzony dla "Miasteczka Twin Peaks" oraz trzy nominacje do nagrody Emmy za swoją pracę nad serialem. Album ze ścieżką dźwiękową z serialu zdobył status złotej płyty w 25 krajach - poinformował "Hollywood Reporter".