USA: Zmarł Bernard Lown kardiolog i laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Dr Bernard Lown, kardiolog z Massachusetts, który wynalazł pierwszy niezawodny defibrylator serca i był współzałożycielem grupy przeciwko wojnie nuklearnej, która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, zmarł we wtorek w swoim domu w Bostonie.

Boston Globe doniósł, że stan zdrowia lekarza pogarszał się z powodu zastoinowej niewydolności serca. Zmarł w swoim domu w Bostonie, w wieku 99 lat.

Bernard Lown, który był profesorem na Uniwersytecie Harvarda i lekarzem w Brigham and Women's Hospital w Bostonie, pomógł rozwinąć leczenie kardiologiczne. Był jednym z pierwszych lekarzy, który podkreślił znaczenie diety i ćwiczeń w leczeniu chorób serca i wprowadził Lidokainę jako lek na arytmię, przypomina Globe.

W 1962 roku Lown wynalazł defibrylator, który wykorzystuje wstrząsy elektryczne, aby przywrócić bicie serca.

Był także aktywnym społecznikiem, założycielem w 1960 roku Międzynarodowej Grupy Lekarzy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności , a następnie, w latach 80-tych, współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Lekarzy dla Zapobiegania Wojnie Nuklearnej, która wezwała do wstrzymania testowania i budowy broni jądrowej. W szczytowym okresie grupa zrzeszała ponad 200 000 członków i miała oddziały w 60 krajach. W 1985 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

"Moim zdaniem , nie można dbać o zdrowie bez zaangażowania się w społeczną walkę o zdrowie" - powiedział o swojej społecznej działalności Lown w 2001 roku w wywiadzie dla Boston Globe.

Lown urodził się w Utena na Litwie w 1921 r., w 1935 r. przyjechał z ojcem, rabinem, do Lewiston w stanie Maine, gdzie teraz jego imię nosi most. Ukończył University of Maine i uzyskał dyplom lekarza Johns Hopkins University w Maryland.