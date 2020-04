USA: Zmarł Bill Withers, wykonawca piosenki "Ain't No Sunshine"

W wieku 81 lat zmarł w piątek na powikłania sercowe Bill Withers, amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, wykonujący muzykę głównie w stylu soul i pop. Znany z nagranych w latach 70. ubiegłego wieku utworów "Lean on Me" oraz "Ain't No Sunshine" - poinformował magazyn "The Rolling Stone".

"Jesteśmy zdruzgotani utratą naszego ukochanego, oddanego męża i ojca" - brzmi oświadczenie rodziny piosenkarza.

Withers nagrał dziewięć albumów, z których większość została wyprodukowana w latach 70. XX wieku. Debiutował albumem "Just As I Am", na którym znalazł się jego pierwszy wielki przebój "Ain't No Sunshine". Płyta zyskała status złotej, a Withers otrzymał nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę.