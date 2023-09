USA: Zmarł Charlie Robison piosenkarz country music i autor tekstów

W Teksasie w wieku 59 lat zmarł w niedzielę Charlie Robison. Zyskał popularność w świecie muzyki country utworami i albumami, jak „Bandera”, czy „Step Right Up”. Jego twórczość łączy tradycyjną muzykę country z elementami rocka i folku.

Charlie Robison zmarł w szpitalu w San Antonio po zatrzymaniu akcji serca i innych powikłaniach, poinformowała media jego rodzina.

Robison rozpoczął karierę muzyczną pod koniec lat 80. Grał w lokalnych zespołach z Austin, jak Two Hoots i a Holler, zanim założył własny Millionaire Playboys.

Do jego najbardziej znanych piosenek należą m.in. "My Hometown", "El Cerrito Place" i "New Year's Day". Uznanie fanów muzyki country zdobyły też albumy, "Good Times" czy "Life of the Party".

W 1998 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Lucky Dog. Album "Step Right Up" z 2001 roku zawierał jego jedyną piosenkę country, "I Want You Bad", która znalazła się na liście 40 najlepszych przebojów,

AP zwraca uwagę, że trafiał na listy przebojów do czasu, kiedy w 2018 roku po komplikacjach związanych z zabiegiem medycznym gardła zmuszony był przestać śpiewać. "Dlatego z bardzo ciężkim sercem oficjalnie odchodzę ze sceny i studia" - wyjaśnił wówczas na Facebooku.

Muzyk przez rok pełnił funkcję jurora w emitowanym przez USA Network reality show "Nashville Star". Jego uczestnicy rywalizowali o kontrakty na nagranie muzyki country.

Piosenkarz pozostawił żonę Kristen Robison oraz czworo dzieci i pasierbów. Z pierwszą żoną, Emily Strayer, założycielką wypełnionego gwiazdami zespołu country The Chicks, miał troje dzieci. Rozwiedli się w 2008 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski