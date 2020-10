USA: Zmarł Eddie Van Halen, założyciel hardrockowego zespołu Van Halen

W wieku 65 lat zmarł we wtorek Eddie Van Halen, gitarzysta i założyciel jednego z najbardziej znanych amerykańskich zespołów hardrockowych Van Halen - poinformował na Twitterze jego syn Wolfgang Van Halen. Od wielu lat cierpiał na chorobę nowotworową krtani.

"Nie mogę uwierzyć, że muszę to napisać, ale mój ojciec, Edward Lodewijk Van Halen, przegrał dziś rano swoją długą i żmudną walkę z rakiem" - napisał Wolfgang Van Halen na Twitterze.

Zespół Van Halen powstał w 1971 roku w Pasadenie w stanie Kalifornia, a w jego składzie grał także brat Eddiego - perkusista Alex Van Halen. Eddie Van Halen szybko został uznany za wirtuoza gitary i do dziś uważany jest za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów. Grupa, grająca muzykę hardrockową i heavy metalową, przez kilka lat od powstania biła rekordy sprzedaży biletów na swoje koncerty.

Do dziś Van Halen sprzedał ponad 80 milionów płyt, a ich pierwszy album "Van Halen I" był jednym z najbardziej udanych debiutów w historii muzyki rockowej. W 2007 zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.