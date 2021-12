USA: Zmarł Edward Shames - weteran II wojny światowej, bohater "Kompanii Braci"

W wieku 99 lat zmarł w Norfolk w stanie Wirginia Edward Shames, weteran II wojny światowej, ostatni żyjący oficer amerykańskiej spadochronowej Kompanii E, bohater książki "Kompania Braci" i miniserialu HBO o tym samym tytule - poinformowała w sobotę agencja AP.

Shames w czasie wojny był członkiem renomowanej Kompanii E, drugiego batalionu 506. Pułku Piechoty Spadochronowej, 101. Dywizji Powietrznodesantowej.

"Swój pierwszy skok bojowy w Normandii wykonał w D-Day w ramach operacji Overlord. Zgłosił się na ochotnika do Operacji Pegasus, a następnie walczył z Kompanią E w Operacji Market Garden i Bitwie o Ardeny w Bastogne" - napisano w nekrologu.

Shames był pierwszym członkiem 101. Dywizji Powietrznodesantowej, który wszedł do obozu koncentracyjnego Dachau, zaledwie kilka dni po jego wyzwoleniu.

"Kiedy Niemcy się poddały, Ed i jego ludzie z Kompanii E weszli do Orlego Gniazda Hitlera, gdzie Edowi udało się zdobyć kilka butelek koniaku, z etykietą wskazującą, że były +wyłącznie do użytku Fuhrera+. Później użył koniaku do wzniesienia toastu za bar swojego najstarszego syna" - dodano.

Po wojnie Shames pracował dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa jako ekspert ds. Bliskiego Wschodu. Służył również w Dywizji Rezerwy Armii USA, a następnie przeszedł na emeryturę jako pułkownik.

Losy wojenne Easy Company zainspirowały Stephena Ambrose'a do napisania w 1992 roku książki "Kompania Braci", na podstawie której w 2001 roku powstał miniserial HBO, wyprodukowany przez Toma Hanksa i Stevena Spielberga. Przedstawione tam są losy członków batalionu od jego szkolenia w Georgii w 1942 roku aż do końca wojny w 1945 roku. W rolę Shamesa wcielił się brytyjski aktor Joseph May.

Shames miał dwóch synów Douglasa i Stevena, czworo wnucząt i 12 prawnuków.