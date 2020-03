USA: Zmarł Kenny Rogers - gwiazda muzyki country

W wieku 81 lat zmarł w sobotę Kenny Rogers - gwiazda muzyki country, autor tekstów i aktor. Artysta przebywał ostatnio w hospicjum w Sandy Springs w Georgii i tam zmarł - poinformował przedstawiciel rodziny, Keith Hagan. Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

Artysta urodził się w Houston w stanie Teksas. Debiutował w latach 50. jako solista grupy "The First Edition". Karierę solową rozpoczął w drugiej połowie lat 60. Był wielokrotnym laureatem nagród Grammy. Wylansował kilka światowych przebojów takich, jak "Lucille", "Lady" i "Islands in the Stream".

Rogers był znany amerykańskiej publiczności nie tylko jako śpiewak, ale również showman - w amerykańskich programach telewizyjnych występował jako "The Gambler".

Kenny Rogers, artysta z długą, białą broda i charakterystyczną chrypką w głosie zagrał też kilka ról filmowych i telewizyjnych. W 1977 r. opublikował wspomnienia zatytułowane "Making it with Music".