USA: Zmarł miliarder i filantrop Eli Broad

W wieku 87 lat zmarł w piątek w Los Angeles przedsiębiorca budowlany, miliarder, filantrop i kolekcjoner dzieł sztuki współczesnej Eli Broad. O jego śmierci, po długiej chorobie, poinformowała dziennik "New York Times" rzeczniczka Eli and Edythe Foundation, Suzi Emmerling.

Broad, który urodził się w 1933 w Nowym Jorku w rodzinie żydowskich emigrantów z Litwy, dorobił się fortuny jako przedsiębiorca budowlany.

Był jednym z założycieli firmy budowlanej Kaufman and Broad Inc., która stosując niemal "taśmową", uproszczoną metodę budowy domów mieszkalnych, przyczyniła się do przeobrażenia krajobrazu Ameryki, a zwłaszcza przedmieść wielkich miast.

Jak wspominał założył firmę razem ze wspólnikiem Kaufmanem dysponując 12,5 tys. dolarów pożyczonych od rodziców żony.

Broad szczególnie zasłużył się jednak Los Angeles poświęcając wiele energii i olbrzymie sumy pieniędzy na przebudowę centrum tej metropolii. Wzniósł wiele biurowców, luksusowych apartamentowców i charakterystycznych budowli, jak np. Walt Disney Concert Hall.

W 2015 r. otworzył w centrum miasta The Broad - gmach muzeum, w którym prezentował swoją kolekcję dzieł sztuki i bibliotekę. Wspierał też liczne inicjatywy i projekty oświatowe, naukowe i kulturalne, zwłaszcza w Los Angeles.

Broad był również założycielem giganta na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych SunAmerica Inc.

Branżowy dwutygodnik "Forbes" oceniał majątek Broada na 6,9 mld dolarów.