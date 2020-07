USA: Zmarła aktorka Kelly Preston

Amerykańska aktorka Kelly Preston, która zagrała w takich filmach jak "Jerry Maguire" i "Bliźniacy", zmarła w wieku 57 lat po dwuletniej walce z nowotworem piersi - poinformował w niedzielę w nocy czasu lokalnego na Instagramie jej mąż, aktor John Travolta.

"Z bardzo ciężkim sercem informuję, że moja piękna żona Kelly przegrała dwuletnią walkę z rakiem piersi - napisał Travolta. - Miłość i życie Kelly na zawsze zostaną zapamiętane".

Mąż zmarłej dodał, że chce spędzić teraz czas ze swoimi dziećmi, które straciły matkę. "Więc wybaczcie mi z góry, jeśli nie będziemy się odzywać przez jakiś czas" - napisał.

Kelly Kamalelehua Smith urodziła się 13 października 1962 r. w Honolulu. Nazwisko zmieniła, zanim dostała pierwszą rolę filmową w komedii "Figiel" (Mischief) z 1985 r. Następnie pojawiła się w innej komedii dla nastolatków "Tajemniczy wielbiciel" (Secret Admirer).

W kolejnych latach Preston zagrała również w filmie science fiction "Kosmiczny obóz" (SpaceCamp) czy komedii "Bliźniacy" (Twins) z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dannym DeVito.

W obyczajowym "Jerry Maguire" o bogatym i wpływowym agencie sportowym, który traci wszystko, grała narzeczoną odtwórcy głównej roli Toma Cruise'a. Następnie u boku Kevina Costnera wystąpiła w "Grze o miłość" (For Love of the Game).

Ostatnio w 2018 r. wystąpiła w filmie "Gotti", w kórym zagrała Victorię, żonę bossa mafii Johna Gottiego, w którego wcielił się Travolta, znany z takich filmów, jak "Gorączka sobotniej nocy", "Grease" czy "Pulp Fiction".

Preston i Travolta poznali się w 1988 r. na planie filmu "Eksperci". Pobrali się 5 września 1991 roku w Paryżu.

Kelly Preston pozostawiła dwoje dzieci: 20-letnią Ellę i 9-letniego Benjamina. Ich drugi syn Jett zmarł w wieku 16 lat w 2009 r. podczas wakacji rodzinnych na Bahamach. "Nigdy nie spotkałam nikogo tak odważnego, silnego, pięknego i kochającego jak ty" - napisała córka Ella Bleu Travolta na Instagramie.