USA: Zmarła aktorka teatralna i filmowa Phyllis Somerville

Popularna amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, a także śpiewaczka, Phyllis Somerville zmarła w Nowym Jorku z przyczyn naturalnych - poinformował w piątek jej menadżer Paul Hilepo. Nie sprecyzował bliżej przyczyny zgonu. Artystka miała 76 lat.

Somerville przybyła do Nowego Jorku z jej rodzinnego stanu Iowa w latach 70. ub. wieku.

Występowała przez wiele lat w teatrach na Broadwayu, jeszcze niedawno grała w teatralnej wersji znanego filmu "Zabić drozda" ( To Kill a Mockingbird) z Gregorym Peckiem.

W telewizji pojawiła się m. in. w takich produkcjach jak "The Big C" i "NYPD Blue", a w filmach m. in. "Arthur" i "Dziwny przypadek Benjamina Buttona" (The Curious Case of Benjamin Button).

Za rolę w tym ostatnim filmie znalazła się wśród nominowanych do nagrody SAGA (Screen Actors Guild Award) przyznawanej przez środowisko aktorskie.

"Z dumą mówiła o sobie jako o mieszkance Nowego Jorku, ale była też dumna ze swoich korzeni ze Środkowego Zachodu" - napisał Hilepo w oświadczeniu umieszczonym w internecie.