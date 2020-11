USA: Zmniejsza się przewaga Bidena w Arizonie

Po raporcie z Arizony nieznacznie zmniejszyła się przewaga w tym stanie kandydata Demokratów na prezydenta USA Joe Bidena nad ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem.

Według stanu na piątek rano czasu lokalnego Biden ma o 43 tys. głosów więcej w Arizonie od Trumpa. Do przeliczenia w tym stanie na południowym zachodzie USA pozostało jeszcze ponad 200 tys. głosów. To karty wyborcze odesłane lub przywiezione do lokali wyborczych w ostatnich dniach głosowania przedterminowego - w pakietach tych przewagę dotychczas w Arizonie miał Trump.

W ostatnim z nich, danych z Maricopy, hrabstwa, na które przypada ponad dwie trzecie mieszkańców Arizony, prezydent USA mógł liczyć na 53 proc. Każe to przypuszczać, że Republikanin będzie zmniejszał stratę do Bidena, nie wiadomo jednak, czy zdoła go dogonić.

Arizona - w której w wyborach prezydenckich w 2016 roku triumfował Trump - zapewnia 11 głosów elektorskich.

Jeśli Biden zwycięży w Pensylwanii, to rezultaty głosowania w Arizonie nie będą miały już wpływu na to, kto zwycięży w walce o Biały Domu. Będzie miał wtedy zapewnione 273 głosy elektorskie, a do prezydentury potrzebnych jest co najmniej 270.