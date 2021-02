USA: Żołnierze pomogą w szczepieniach przeciwko Covid-19

Biały Dom poinformował w piątek, że Pentagon zaaprobował wysłanie 1100 żołnierzy do pomocy w kampanii szczepień przeciwko Covid-19. Docelowo w akcji może wziąć udział 10 tys. żołnierzy.

Jak powiedział Andy Slavitt, doradca zespołu ds. Covid-19 w Białym Domu, żołnierze podzieleni na pięć zespołów mają trafić do nowo tworzonych ośrodków, m.in w Kalifornii.

To dopiero początek akcji; prezydent Joe Biden zamierza otworzyć co najmniej 100 podobnych ośrodków w całym kraju w ciągu 100 pierwszych dni swojej prezydentury. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) poprosiła o wysłanie 10 tys. wojskowych do pomocy w ich prowadzeniu.

Dotychczas w USA podano 35 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19, zaś co najmniej jedną dawkę otrzymało ponad 8,3 proc. ludności kraju. To piąty wynik na świecie, jednak znacznie gorszy od Izraela (38,9 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (36,3 proc.) czy Wielkiej Brytanii (15,5 proc.).

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że dąży do tego, by podczas pierwszych 100 dni prezydentury zaszczepiło się 100 mln Amerykanów.