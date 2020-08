USA: Żółw pustynny znalazł schronienie u nowojorskiej pastor

77-kilogramowy żółw pustynny zadomowił się u nowojorskiej pastor, prowadzącej zarazem ośrodek pomocy dla bezdomnych i wspierającej imigrantów. Gad lubi jazz i jazdę samochodem.

Żółw, którego opiekunka nazwała Harry Houdini, waży obecnie 77 kg. Tego rodzaju gady żyją zazwyczaj na południu Sahary. Ten trafił jednak do nowojorskiej dzielnicy Staten Island.

"Czuję się jak w National Geographic. Moje życie to National Geographic" - powiedziała w lokalnej telewizji NY1 właścicielka Harry'ego Terry Troia.

Jako pastor, szefowa ośrodka pomocy dla bezdomnych Project Hospitality, świadcząca także usługi żywieniowe i wspierająca imigrantów, jest dobrze znana w swej dzielnicy.

Dziewięć lat temu, jadąc samochodem, znalazła żółwia na ulicy. Ważył on wówczas 5 kg. Pytała okolicznych mieszkańców, czy go nie zgubili, ale nikt się nie przyznał. Nie chciały go też ogrody i tak znalazł dom u niej.

"Nikt nie był nim naprawdę zainteresowany. I tak zostaliśmy razem. Był bezdomny. Jest nielegalnym imigrantem; nie wie, z jakiego kraju pochodzi" - wyjaśniła.

Żółw pustynny to trzeci pod względem wielkości gatunek żółwi. Nie są one jeszcze zagrożone, lecz narażone na utratę siedlisk w Afryce, kwitnie także nielegalny handel tymi gadami jako zwierzętami domowymi.

"On jakby ogląda telewizję i słucha muzyki jazzowej, a nie wędruje 160 km po pustyni" - mówiła Troia, dodając, że żółw nawilża się kąpielami w wannie, zjada belę siana miesięcznie i wbrew obiegowym opiniom porusza się dość szybko.

Opiekunka opowiada, że Harry uwielbia jeździć samochodem, lecz w miarę gdy rośnie, staje się to coraz trudniejsze. Pozwalała mu jeździć na siedzeniu obok kierowcy aż do incydentu, gdy drążek skrzyni biegów wszedł żółwiowi między pancerz a skórę. Kobieta musiała się zatrzymać i prosić o pomoc, aby go oswobodzić.

Żółwie pustynne mogą dożyć 100 lat. Harry ma teraz około 20 lat. Troia spodziewa się, że ją przeżyje. Ma nadzieję, że w końcu znajdzie mu dom, w którym będzie mógł zapewniać spokój, radość i równowagę duchową, jakie teraz jej daje.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski