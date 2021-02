USA: Żona szefa kartelu narkotykowego "El Chapo" trafiła do aresztu

W poniedziałek została aresztowana w stanie Virginia żona odbywającego karę więzienia w USA b. szefa meksykańskiego kartelu narkotykowego Sinaloa. Towarzyszce życia Joaquina "El Chapo" Guzmana Loery postawiono zarzut udziału w międzynarodowym handlu narkotykami.

O zatrzymaniu 31-letniej Emmy Coronel Aispuro na międzynarodowym lotnisku Dulles w pobliżu Waszyngtonu DC poinformowało amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. We wtorek kobieta ma stanąć przed sądem federalnym w amerykańskiej stolicy. Według Ministerstwa Sprawiedliwości Coronel uczestniczyła w organizacji przemytu heroiny, kokainy, marihuany i metamfetaminy do Stanów Zjednoczonych.

Kobieta ma podwójne obywatelstwo - amerykańskie i meksykańskie. Ta Miss Sinaloa z 2008 r. wyszła za mąż za słynnego "El Chapo" w roku 2007, w okresie gdy ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po ucieczce z więzienia w 2001 r. Okres ten trwał przez trzynaście lat aż do 2014 r., gdy przestępca został ponownie zatrzymany. Wtedy również udało mu się jednak zbiec. Ostatecznie schwytano go dopiero w styczniu 2016 w mieście Los Mochis w stanie Sinaloa. Rok później został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. W listopada 2018 r. w Nowym Jorku rozpoczął się jego proces. Skazano go w lutym 2019 r.

"Coronel Aispuro była prawdopodobnie +świadoma+ masowych dostaw kokainy, heroiny i innych narkotyków przez kartel Sinaloa do USA i zdawała sobie sprawę, że wpływy finansowe, które nadzorowała (…) pochodziły z tych dostaw" - napisano w dokumentach sądowych, których fragmenty przytoczyła w swym poniedziałkowym reportażu stacja NBC News.

Z dokumentów tych wynika, że niezidentyfikowany agent FBI, powołując się na byłego członka kierownictwa kartelu, który zgodził się być świadkiem koronnym, zaświadczył, że w 2015 r., gdy "El Chapo" był więźniem zakładu karnego o zaostrzonym rygorze w Altiplano, jego żona pomagała mu w zorganizowaniu budowy tunelu o długości ok. 1600 metrów. Tunel był wyposażony w kanały wentylacyjne i szyny, po których poruszał się specjalny pojazd. Kiedy istnienie tunelu wyszło na jaw i "El Chapo" został złapany, Emma Coronel Aispuro zaczęła planować jego kolejną ucieczkę.

Reuters przypomina, że żona "El Chapo" brała udział w rozprawach w trakcie jego procesu.

"El Chapo" został skazany w 2019 roku po przedstawieniu mu 10 zarzutów dotyczących wieloletniej działalności przestępczej i przemytu do USA handlu ton kokainy. Skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności plus trzydzieści lat, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Zasądzono również wobec niego przepadek mienia w wysokości 12,6 mld dolarów.

"El Chapo" był czołowym przywódcą kartelu Sinaloa. Pod koniec lat 90. odbywał w Meksyku karę dożywotniego więzienia m.in. z powodu udziału w zabójstwie meksykańskiego hierarchy katolickiego. Kard. Juan Jesus Posadas Ocampo, który swymi homiliami naraził się kartelom narkotykowym, został zamordowany na rozkaz gangstera w 1993 roku.

Kartel ze stanu Sinaloa uważany jest za jeden z największych i najbardziej brutalnych wśród organizacji zajmujących się handlem narkotykami w Meksyku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski