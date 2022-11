USA zorganizują w marcu drugi Szczyt dla Demokracji z Kostaryką, Koreą Płd., Holandią i Zambią

Stany Zjednoczone, Kostaryka, Holandia, Korea Południowa i Zambia wspólnie zorganizują w marcu 2023 roku drugi Szczyt dla Demokracji. Spotkania w ramach szczytu odbędą się w formule wirtualnej i hybrydowej.

"Opierając się na pierwszym Szczycie dla Demokracji zorganizowanym w grudniu 2021, to zgromadzenie zademonstruje, jak demokracje odpowiadają na potrzeby swoich obywateli i są najlepiej przygotowane, by stawić czoła najważniejszym wyzwaniom świata" - napisały we wspólnym oświadczeniu państwa-organizatorzy.

Wydarzenie ma odbyć się w dniach 29-30 marca 2023 r. i ma skupić się na postępach, w sprawie zobowiązań, które podjęli uczestnicy pierwszego szczytu zwołanego z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena.

Jak zapowiedzieli organizatorzy, szczyt zacznie się od wirtualnego posiedzenia plenarnego przywódców państw, po czym kolejne spotkania odbędą się w każdym z państw-gospodarzy z udziałem przedstawicieli rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.

W pierwszym szczycie w grudniu 2021 r. udział wzięli przywódcy ponad 100 państw, w tym prezydent RP Andrzej Duda.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński