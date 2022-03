USA: zrobimy wszystko, by wesprzeć naród ukraiński i nałożyć konsekwencje na Putina

USA chcą uczynić wszystko, by wesprzeć dotknięty niesprawiedliwą inwazją Rosji naród ukraiński i nałożyć konsekwencję na odpowiedzialnego za to Władimira Putina - powiedziała we wtorek podsekretarz stanu USA Wendy Sherman w stacji CNN.

"Przed nami długa droga. USA chcą uczynić wszystko co możliwe, by wesprzeć naród ukraiński i nałożyć konsekwencje na Władimira Putina, który doprowadził do inwazji na Ukrainę - rozpoczętej z premedytacją, niesprowokowanej, niesprawiedliwej, prowadzonej z wyboru wojny" - podkreśliła Sherman.

Jeszcze w weekend Sherman mówiła, że pojawiły się oznaki świadczące o tym, że Rosja zaczęła się interesować poważnymi negocjacjami, we wtorek wycofała się z tych uwag.

"Putin nie pokazał nic poza tym, że chce kontynuować tę rzeź. Więc niestety uważam, że te małe sygnały zniknęły" - zaznaczyła.

Dodała jednak, że doniesienia o toczącej się ewakuacji ludności cywilnej z oblężonego przez Rosjan Mariupola na południu Ukrainy można będzie uznać za "krok naprzód".

"Dzisiaj dochodziły do nas informacje o opuszczających Mariupol samochodach, o tym, że inne auta czekają na wyjazd z tego miasta; jeżeli to rzeczywiście jest początek korytarza humanitarnego pozwalającego ludziom na ucieczkę z miasta, w którym Rosjanie pozbawili ich dostępu do jedzenia, wody, lekarstw, elektryczności w bardzo chłodnej porze roku, to będzie to krok naprzód" - powiedziała Sherman CNN.