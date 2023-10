USA: Źródło dyplomatyczne: liczymy, że uwolnienie dwóch zakładniczek będzie miało ciąg dalszy

Mamy nadzieję, że uwolnienie z rąk Hamasu dwóch zakładniczek amerykańskich, to początek dalszych wydarzeń - powiedziało telewizji CNN źródło dyplomatyczne zaznajomione z tym procesem. Źródło podkreśliło, że uwolnienie zakładniczek nie nastąpiło w drodze wymiany.

Rozmówca CNN potwierdził, że dwie obywatelki USA są obecnie pod opieką Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK).

Portal Times of Israel podał, że uwolnione kobiety, to 18-letnia Natalie Raanan i jej matka - Judith. Dwie mieszkanki stanu Illinois przyjechały do Izraela na urodziny jednego z krewnych. 7 października br. rodzina obchodziła razem święto Simchat Tora w kibucu Nahal Oz, przy granicy ze Strefą Gazy - powiedział portalowi niewymieniony z nazwiska urzędnik izraelski wysokiego szczebla.

Podczas ataku 7 października oddział Hamasu wziął zakładników, wśród których są osoby 22 narodowości, w tym: 10 Amerykanów, co najmniej siedmioro Niemców, ośmioro Argentyńczyków i troje Francuzów. Kraje, których obywatele zostali uprowadzeni - przede wszystkim Francja, USA i Wielka Brytania - prowadzą kanałami dyplomatycznymi zabiegi o uwolnienie zakładników, ale oficjalnie wszelkie rozmowy na ten temat kontroluje Izrael.

Mediacje w tej sprawie prowadzi Katar i prawdopodobnie Egipt, ponadto prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że podjął rozmowy z Hamasem.