USA: Źródło: Sekretarz skarbu Janet Yellen odwiedzi Koreę Południową, by omówić dalsze sankcje wobec Korei Północnej

Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen odwiedzi Koreę Południową w przyszłym miesiącu, aby porozmawiać o rosnącej inflacji i ewentualnych dalszych sankcjach wobec Korei Północnej w związku z jej programem nuklearnym - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Sekretarz Yellen ma spotkać się z wysokimi przedstawicielami południowokoreańskiej administracji w ramach jej podróży do Azji, gdzie weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli finansów z grupy 20 największych gospodarek świata (G20 - PAP).

Szczegóły spotkania nie zostały jeszcze ustalone, ale sekretarz Yellen może spotkać się z południowokoreańskim ministrem spraw zagranicznych Park Jinem i ministrem finansów Choo Kyung-ho, aby przedyskutować kwestię Korei Północnej, ponieważ przedstawiciele wywiadu po obu stronach Pacyfiku obawiają się, że reżim w Pjongjang przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszej od pięciu lat próby nuklearnej.

Jak podały w piątek północnokoreańskie media państwowe, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zarządził wzmocnienie zdolności obronnych po zakończeniu spotkania z najwyższymi rangą wojskowymi, co doprowadziło do spekulacji w Korei Południowej, że Pjongjang może dodać do swojego arsenału taktyczną broń jądrową.

W zeszłym tygodniu południowokoreański minister spraw zagranicznych powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, że obaj sojusznicy "muszą naciskać na nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby poradzić sobie z prowokacją Korei Północnej" i że Pjongjang "spotka się ze zjednoczoną i stanowczą odpowiedzią sojuszu i społeczności międzynarodowej", jeśli przeprowadzi test.

Rzecznik Departamentu Skarbu odmówił komentarza.