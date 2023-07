USA: Zuckerberg: 10 milionów kont w ciągu siedmiu godzin na platformie Threads rywalizującej z Twitterem

W ciągu pierwszych siedmiu godzin funkcjonowania aż 10 mln osób zarejestrowało konta na należącej do firmy Meta platformie Threads - poinformował w środę wieczorem Mark Zuckerberg, szef firmy Meta i rywal właściciela Twittera Elona Muska. "5 milionów zapisów w ciągu pierwszych 4 godzin" - napisał w pierwszym poście umieszczonym w swej nowej aplikacji.

Threads nie został jeszcze uruchomiony w Europie - podała AFP.

Nowa platforma umożliwia zamieszczanie tekstów o długości nieprzekraczającej 500 znaków, w tym linków, re-postów odpowiedzi i filmów wideo. Można logować się do platformy za pomocą konta Instagram, co daje szansę na łatwiejsze przyciągnięcie do serwisu części z 2 miliardów użytkowników tej aplikacji - twierdzi agencja Reutera.

Z punktu widzenia inwestorów perspektywa "zabójcy Twittera" jest obiecująca - twierdzi analityk finansowy z firmy inwestycyjnej AJ Bell. Inni mogą dostrzegać w nowo powstałej aplikacji szansę na mniej toksyczne pole informacji i komunikacji - zauważa Reuters.

Wielkie firmy jak HBO, Billboward, czy Netflix uruchomiły konta na Threads w ciągu pierwszych godzin funkcjonowania platformy.

Reuters zauważa, że nie są to pierwsze próby wkroczenia konkurencji na teren zajmowany przez Twittera. Dotąd jednak platformom takim jak Mastodon, Post, Truth Social, T2 czy Bluesky nie udało się zwiększyć zasięgu na tyle, żeby móc mierzyć się z Twitterem.

"Powinna istnieć aplikacja do publicznej wymiany opinii, której używałby ponad miliard osób. Twitter miał szansę, ale mu się nie powiodło. Może nam się uda" - napisał Zuckerberg.

Kurs firmy Meta, macierzystej firmy Threads, wzrósł na zamknięciu w środę o 3 procent - podała agencja Reutera.