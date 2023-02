USA zwiększają pomoc wojskową dla Ukrainy o 2 miliardy dolarów

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 2 miliardy dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, powiedział w czwartek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

"Będziemy nadal przyglądać się temu, co jest konieczne, i upewnić się, że dostarczamy to, co jest niezbędne, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu bitwy", powiedział Sullivan dla CNN.