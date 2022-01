USGS: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6 nawiedziło region Wysp Kermadec

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6 nawiedziło region Wysp Kermadec na północ od Nowej Zelandii, podała w piątek Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Trzęsienie miało miejsce na głębokości 33 km (21 mil), podała USGS.

Nie ma informacji o skutkach trzęsienia ziemi.

Kermadec - to grupa wysp wulkanicznych w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Archipelag leży około 1000 km na północny wschód od Nowej Zelandii, do której administracyjnie należy. Składa się z czterech większych wysp i szeregu mniejszych. Położone są między 29° a 31,5° szerokości geograficznej południowej i między 178° a 179° długości geograficznej zachodniej. Jest to łuk wyspowy położony nad strefą subdukcji płyty pacyficznej pod płytę australijską. Na wschód od wysp ciągnie się głębokomorski Rów Kermadec, który jest epicentrum licznych trzęsień ziemi nawiedzających archipelag.