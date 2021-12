Ustępstwa UE wobec Rosji to złe rozwiązanie

Wojska rosyjskie stacjonujące przy granicy z Ukrainą przypominają wydarzenia z 2014 roku. Forsowana głównie przez Niemcy polityka ustępstw wobec Rosji zakończyła się fiaskiem – pisze na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Kirył Tkaczenko, publicysta i historyk z Kijowa.

Jak dotąd Rosja nie ucierpiała z powodu zachodnich sankcji, miały one raczej symboliczny charakter, a ich znaczenie zostało zniwelowane przez realizację projektów typu Nord Stream 2.



- Rosji pozwolono okupować części sąsiednich krajów lub zrzucać bomby na ludność cywilną w Syrii bez obaw o poważne konsekwencje. W ciągu ostatnich siedmiu lat stało się już tradycją, że niezliczone "wyrazy zaniepokojenia" niemieckich polityków wiązały się z zapewnieniem, że konieczne jest "kontynuowanie rozmów". Dlaczego więc Kreml miałby czuć się teraz zmuszony do porzucenia dotychczasowej drogi? - pyta retorycznie publicysta.

Arsenał jądrowy

Niemcy pomagają Rosji

- Autor artykułu w szanowanej gazecie opowiada się nawet za prawem Rosji do własnych stref wpływów - zauważa autor.- Takie głosy nie są dominującą tendencją, a jakość debaty poprawiła się w porównaniu z latami 2014 - 2015. Widać jednak, że wobec rosyjskiego imperializmu wciąż obowiązuje duża pobłażliwość.Bezprecedensowym wydarzeniem było zrzeczenie się przez Kijów trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie na podstawie Memorandum Budapeszteńskiego w 1994 w zamian za respektowanie niepodległości i granic Ukrainy.W tym czasie kraj chciał wzmocnić swoje bezpieczeństwo poprzez przystąpienie do NATO.- Minęło kilka lat, zanim poważnie rozważono perspektywę przystąpienia Ukrainy do NATO. W 2008 roku nadszedł na to czas i dzięki wysiłkom dyplomatycznym Niemiec kraj został odrzucony. Drugim krajem, odrzuconym w tym samym czasie, była Gruzja, jeszcze w samym roku zaatakowana przez Rosję - przypomina Tkaczenko.W 2014 roku Ukraina kontynuowała swoje wysiłki, a odpowiedzią Niemiec, zamiast zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu, była rozbudowa Nord Stream 2.- Republika Federalna Niemiec, zakazując dostaw broni na Ukrainę, pomagała de facto finansować rozbudowę rosyjskich sił zbrojnych. Można dokładnie obliczyć, ile niemieckich pieniędzy znajduje się w każdej bombie zrzuconej przez rosyjskie samoloty wojskowe na cywilów w Syrii - pisze publicysta.- Ale nawet Syria nie była powodem do przemyślenia polityki ustępstw. I dlaczego Putin miałby nagle nie zrobić na Ukrainie tego samego, co pozwolono mu zrobić bezkarnie w Czeczenii czy Syrii? Jego dotychczasowe doświadczenie uczy go, że Zachód się cofnie - uważa publicysta.- Współodpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec za ryzyko wojny jest ogromny. Czas uznać rzeczywistość: polityka appeasementu już doprowadziła do katastrofy. Trzeba podjąć działania, zanim Rosja dokona inwazji na Ukrainę, zanim nie jest za późno. (…) A jeśli Republika Federalna nie ma odwagi wspierać Ukrainy dostawami broni, to przynajmniej nie powinna dalej blokować decyzji innych państw w tej sprawie - podsumowuje ukraiński publicysta.