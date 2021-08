Uzbekistan. Bez szczepienia jak w stanie upojenia alkoholowego

Uzbekistan wciąż boryka się z niechęcią społeczeństwa do szczepień przeciw COVID-19. By zmienić ten stan rzeczy władze wprowadziły poprawki do kodeksu pracy, na mocy których niezaszczepieni pracownicy traktowani będą jak nietrzeźwe osoby. Wiąże się to z utratą wynagrodzenia.

Kierunek zmian wywołał liczne komentarze internautów. Część z nich pochwala decyzję władz. Większość jednak jest sceptyczna. Nowym przepisom zarzuca się m.in. niekonstytucyjność. Pojawiają się również komentarze, w których internauci zarzucają władzy, że ta nie interesuje się poznaniem przyczyn, dla których społeczeństwo nie jest chętne do szczepienia się.



W dniu gdy prezydent Mirzijojew złożył podpis pod ustawą jego rzecznik, podczas briefingu poinformował, że głowa państwa „jako odpowiedzialny obywatel” została w pełni zaszczepiona jedną ze szczepionek dopuszczonych na rynek Uzbekistanu. W tym czasie w pełni zaszczepionych było jedynie 3,7 proc. społeczeństwa tego kraju.