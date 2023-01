Uzbekistan pacyfikuje Karakałpację

Ponad pół roku po krwawym stłumieniu protestów Karakałpacji Uzbekistan konsekwentnie rozprawia się z niepokornymi mieszkańcami autonomicznego regionu.

Projekt konstytucyjnego ograniczenia niezależności autonomicznego regionu Karakałpacji w Uzbekistanie wywołał rozruchy w lecie zeszłego roku. Zginęło w nich co najmniej 21 osób. Później pozornie zapanował spokój. Władze zobowiązały się do pozostawienia obecnego statusu regionu, a wszelkie zmiany miały być szeroko konsultowane z przedstawicielami półmilionowej karakałpackiej mniejszości. Jednak równocześnie uzbeckie siły bezpieczeństwa cały czas działały w celu wyeliminowania osób mogących w przyszłości sprawiać podobne kłopoty. Zakres i intensywność tych akcji z czasem przybrały na sile i od początku roku dochodzi do regularnego pacyfikowania regionu.

„Siły obce” zagrażają bezpieczeństwu i integralności państwa

Karapałkacja to region autonomiczny, położony między Kazachstanem a Turkmenistanem na zachodzie Uzbekistanu. Oficjalnie tylko trzecia część ludności okręgu autonomicznego to przedstawiciele mniejszości karapałkackiej.

Władze uzasadniają swoje brutalne działania w podobny sposób, jak miało to miejsce podczas rozruchów w Kazachstanie w styczniu 2022 r. Zarzucają udział „sił obcych”, które zagrażają bezpieczeństwu i integralności państwa. W takim tonie oficjalnie wypowiadał się m.in. prezydent Mirzijojew. Do dziś nie pojawiły się żadne informacje potwierdzające takie zagrożenie.

Trudno się więc dziwić, że zaostrzająca się akcja policyjna spotkała się negatywną reakcją Unii Europejskiej, która wzywa Taszkent do przeprowadzenia niezależnego od władz śledztwa w sprawie zasadności brutalnych działań policji i łamania praw mniejszości etnicznej.

Ze swej strony władze uzbeckie prowadzą dochodzenia przeciw karapałkaskim aktywistom. Do tej pory postawiono zarzuty 22 osobom, których proces odbywa się w Bucharze. Wybór tego miasta nie był przypadkowy, bowiem jest ono oddalone o ponad 550 km od Nukusu, stolicy autonomicznego regionu. To oczywiście znacznie zmniejsza ryzyko ponownego wybuchu protestów Karakałpaków i ewentualnych prób zablokowania procesu czy nawet uwolnienia zatrzymanych.

Wielka akcja pacyfikacji separatystów. Tysiące przeszukań, aresztowania

Oskarżania są poważne. To m.in. próba obalenia porządku konstytucyjnego, zagrożona karą do 20 lat więzienia. Wstępnie prokuratura zażądała 18 lat więzienia dla blogera i aktywisty Dawletmurata Tażimuratowa za przewodzenie separatystycznej konspiracji oraz 11 lat więzienia dla dziennikarki Łołaguł Kałychanowej za nawoływanie do rozruchów i ich organizowanie. Większości zatrzymanych postawiono zarzuty udziału w zamieszkach, a prokuratura zażądała dla nich krótszych wyroków.

Tymczasem policja zatrzymuje kolejne osoby. 20 stycznia uzbecki minister spraw wewnętrznych Bachtiar Trebekow ogłosił, że 132 osoby znalazły się w areszcie. O skali operacji świadczy fakt, że łącznie przeszukano już 89 tys. domów i ponad 19 tys. innych miejsc, a obywatele - rzekomo dobrowolnie - przekazali policji 344 sztuki broni i amunicję. Ponadto odnalazło się 12 osób, które od rozruchów były uznawane za zaginione.

