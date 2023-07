Uzbekistan: Rozpoczęły się wybory prezydenckie

Ok. 20 mln uprawnionych do głosowania Uzbeków udaje się w niedzielę do lokali wyborczych aby wybrać prezydenta. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8.00 czasu lokalnego (5.00 w Polsce) a zamknięte zostaną o godz. 20.00 (17.00 w Polsce).

Zdecydowanym faworytem jest obecny szef państwa Szawkat Mirzijojew, który po referendum konstytucyjnym z kwietnia br. może ubiegać się o kolejne kadencje, choć jego obecna na stanowisku prezydenta jest już druga.

Referendum konstytucyjne zniosło dopuszczalny limit dwóch kadencji i umożliwiło Mirzijojewowi liczenie ich od nowa i wydłużając przy tym ich długość z 5 do 7 lat. Jest więc możliwe, że pozostanie on u władzy aż do roku 2037.

W obecnych wyborach 65-letni Mirzijojew praktycznie nie ma konkurentów mimo, że o najwyższy urząd w państwie formalnie ubiega się jeszcze trzech kandydatów.

Mirzijojew objął władzę w 2016 r. po śmierci poprzedniego autokratycznego szefa państwa Islama Karimowa. Dokonał szeregu reform politycznych i gospodarczych znosząc niektore najbardziej drakońskie przepisy swojego poprzednika.

Uzbekistan, kraj w przeważającej mierze rolniczy,w którym największe znaczenie gospodarcze ma uprawa bawełny, pozostaje jednak nadal państwem bez liczącej się opozycji a przeprowadzane wybory nie spełniają - zdaniem zagranicznych obserwatorów - kryteriów demokratycznych.