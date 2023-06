Uzbekistan stał się, wskutek spadku liczby ludności Ukrainy o 16 milionów, drugim po Rosji najludniejszym krajem postsowieckim

Na skutek gwałtownego spadku liczby ludności Ukrainy wywołanego m.in. rosyjską inwazją Uzbekistan stał się drugim po Rosji najludniejszym krajem powstałym po rozpadzie Związku Radzieckiego - podała uzbekistańska sekcja portalu Radia Swoboda, powołując się na dane magazynu "bne IntelliNews".

Najludniejszym krajem powstałym po rozpadzie ZSRR jest Rosja, którą zamieszkuje obecnie ok. 146 mln osób. Populacja Ukrainy, która na początku XXI wieku wynosiła 45 mln, spadła obecnie do 29 mln głównie z powodu wojny. W jej efekcie kraj opuściło wg szacunków ONZ około 8 mln osób, ale wcześniej też się wyludniał; głównymi czynnikami powodującymi taki stan rzeczy była migracja zarobkowa i niska dzietność.

W czerwcu bieżącego roku liczba ludności Uzbekistanu przekroczyła 36 milionów. W artykule zamieszczonym w wydawanym w Berlinie anglojęzycznym magazynie "bne IntelliNews" podkreślono, że Uzbekistan jest najmłodszym i najdynamiczniej rozwijającym się krajem na obszarze poradzieckim.

W publikacji podkreślono, że średni wiek mieszkańca Uzbekistanu wynosił w styczniu 2022 r. wynosił 29,1 lat, a średnia liczba urodzeń na kobietę wynosiła 2,33.

Położona w Azji Centralnej Republika Uzbekistanu ze stolicą w Taszkencie to drugie co do powierzchni państwo tego regionu (po Kazachstanie) z powierzchnią wynoszącą 447 tys. km kw. Jest jednym z dwóch na świecie państw podwójnie śródlądowych - co oznacza, że nie posiada dostępu do morza i sąsiaduje z państwami, które też nie mają do niego dostępu. Drugim takim krajem jest Liechtenstein.