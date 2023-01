Uzbekistan: Uczestnicy lipcowych protestów w Karakałpakstanie skazani na kary więzienia

Dwudziestu dwóch uczestników masowych protestów w autonomicznej republice Karakałpakstanu w Uzbekistanie, do których doszło w lipcu ubiegłego roku, zostało skazanych we wtorek na kary więzienia; domniemany przywódca manifestantów Dauletmurat Tażimuratow spędzi w zakładzie karnym 16 lat - powiadomił Sąd Najwyższy Uzbekistanu.

Według oficjalnych danych Taszkentu w protestach przeciwko ograniczaniu autonomii regionu zginęło 21 osób. Niezależni obserwatorzy oceniali jednak, że liczba ofiar śmiertelnych mogła być wyższa

Demonstrantów sądzono na podstawie różnych paragrafów - od tych o chuligaństwie po zapisy przewidujące kary za naruszenie porządku konstytucyjnego. Wszyscy oskarżeni poza Tażimuratowem przyznali się do winy i wyrazili skruchę.

Trwający ponad dwa miesiące proces rozpoczął się 28 listopada ubiegłego roku w Bucharze - poinformował Reuters.

Na początku lipca 2022 roku w Karakałpakstanie, położonym na zachodzie Uzbekistanu, wybuchły masowe protesty przeciwko planowanym zmianom w konstytucji, w myśl których ta republika miałaby zostać pozbawiona dotychczasowego statusu. Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew oskarżył o wywołanie zamieszek "zagraniczne siły", a władze kraju utrzymywały, że demonstranci dążyli do opanowania rządowych budynków w stolicy Karakałpakstanu Nukusie. Pod wpływem presji społecznej Mirzijojew wycofał się z koncepcji zmian ustrojowych, a republika pozostała regionem autonomicznym.

Karakałpakstan to w przeważającej części pustynny region położony nad reliktowym Jeziorem Aralskim i zamieszkany przez ok. 1,9 mln osób. 37 proc. ludności tej republiki stanową Karakałpacy - mniejszość etniczna zbliżona pod względem kulturowym i językowym do Kazachów. Uzbekistan liczy łącznie około 36 mln mieszkańców.