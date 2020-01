Uzbekistan: W 25 okręgach rozpoczęły się wybory uzupełniające do parlamentu

O godz. 8 czasu lokalnego (godz. 4 w Polsce) w 25 okręgach wyborczych w Uzbekistanie rozpoczęły się wybory uzupełniające do izby niższej parlamentu. Głosowanie odbywa się m.in. tam, gdzie 22 grudnia żaden z kandydatów nie uzyskał absolutnej większości głosów.

W trzech okręgach wybory są powtarzane ze względu na błędy popełnione przy podliczaniu głosów.

Rezultaty powtórnego głosowania nie będą mieć istotnego wpływu na rozkład miejsc w parlamencie Uzbekistanu - podkreślają obserwatorzy. W pierwsze turze głosowania udało się wyłonić 125 deputowanych do niższej izby parlamentu (Olij Mażlis). Łącznie zasiada w niej 150 deputowanych.

Do udziału w wyborach dopuszczono pięć partii działających legalnie w Uzbekistanie. Zwyciężyła Partia Liberalno-Demokratyczna Uzbekistanu, zdobywając 34 proc. głosów, co oznacza, że będzie dysponować 43 miejscami na 125 już obsadzonych. Drugie miejsce zajęła Demokratyczna Partia Odrodzenia Narodowego (Milli Tikłanisz), zdobywając 27 proc. głosów - tj. 35 mandatów. Trzecie miejsce z 16-procentowym poparciem przypadło Socjaldemokratycznej Partii Uzbekistanu "Sprawiedliwość" (Adołat), co przekłada się na 21 miejsc w parlamencie. Ludowo-Demokratyczna Partia Uzbekistanu zdobyła 14 proc. głosów - tj. 18 mandatów, a 9 proc. uzyskał Ekologiczny Ruch Uzbekistanu (ERU). Ugrupowanie to jest reprezentowane przez 11 deputowanych.

Frekwencja wyniosła 67,8 proc. 22 grudnia do urn udało się 13 963 627 uprawnionych do głosowania.

Niedzielnemu głosowaniu przygląda się 140 tys. obserwatorów wyborczych z Uzbekistanu i 800 przybyłych z zagranicy, którzy reprezentują różne organizacje międzynarodowe takie jak Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE czy Wspólnotę Niepodległych Państw.

Wszystkie partie popierają prezydenta kraju Szawkata Mirzijojewa, a analitycy zwracają uwagę, że pomiędzy programami nie ma znaczących różnic. Do startu w wyborach nie dopuszczono żadnych kandydatów niezależnych ani opozycyjnych.

Wybory przeprowadzone 22 grudnia były pierwszymi wyborami w Uzbekistanie bez Islama Karimowa, który przez 27 lat rządził krajem. Po jego śmierci, trzy lata temu, władzę w kraju przejął Mirzijojew, który polecił wprowadzenie reform politycznych i gospodarczych oraz otwarcie tego środkowoazjatyckiego kraju na zagraniczne inwestycje.