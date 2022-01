Uzbekistan wstrzymuje eksport gazu do Chin, by uniknąć powtórki z Kazachstanu

Uzbekistan zakręcił kurek z gazem eksportowanym do Chin. Rząd obawia się powtórki kazachskiego scenariusza, gdzie wzrost cen gazu doprowadził do gwałtownych i krwawych zamieszek.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2020 r. doszło do publicznych wystąpień, wywołanych wprowadzeniem racjonowania gazu. Społeczne demonstracje przed urzędami władz lokalnych i blokowanie dróg pojawiało się w różnych prowincjach też w grudniu i styczniu, gdy brak gazu był szczególnie dotkliwy z uwagi na wyjątkowo ciężką zimę.



W listopadzie 2021 Izba Rozrachunkowa w porozumieniu z prezydentem Sz. Mirzijojewem ogłosiła podniesienie od 1 stycznia cen m.in. na energię elektryczną i gaz. Póki co, w kraju nie zaobserwowano skoku cen, co jest bez wątpienia wynikiem ich zamrożenia w związku z sytuacją w Kazachstanie. Decyzja ta wydaje się być jak najbardziej uzasadniona, zważywszy że ok. 60% wszystkich pojazdów w kraju jest napędzanych LPG. Warto dodać, że w 2020 r. rząd planował całkowite zakończenie eksportu gazu w 2025 r. i przeznaczanie całości produkcji na rodzimy rynek. W tym roku skorygował te plany i już mówi się, że ten rok jest ostatnim, w którym Uzbekistan sprzedaje gaz za granicą.