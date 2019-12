Uzbekistan: Wybory parlamentarne w Kraju Roku bez opozycji i kandydatów niezależnych

Mieszkańcy Uzbekistanu - nazwanym przez brytyjski "Economist" Krajem Roku - wybierają w niedzielę parlament. Do startu w wyborach nie dopuszczono żadnego kandydata opozycyjnego ani niezależnego.

To pierwsze wybory parlamentarne w Uzbekistanie bez Islama Karimowa, który przez 27 lat rządził twardą ręką w Taszkencie. Po jego śmierci, trzy lata temu, władzę w kraju przejął Szawkat Mirzijojew.

"Trzy lata temu Uzbekistan był zacofaną, posowiecką dyktaturą, zamkniętym społeczeństwem zarządzanym wyjątkowo brutalnie i niekompetentnie. Przypuszcza się, że reżim gotował dysydentów żywcem, a z pewnością zmuszał mężczyzn, kobiety i dzieci do harowania przy zbiorach bawełny" - pisze "Economist".

Tygodnik przyznaje, że początkowo po śmierci Karimowa i objęciu władzy przez dotychczasowego premiera Mirzijojewa niewiele się zmieniło. Uzasadniając przyznanie Uzbekistanowi tytułu Kraju Roku, "Economist" zwraca uwagę na reformy, które ruszyły po zmianie na stanowisku szefa służb bezpieczeństwa w 2018 r. Gazeta wylicza, że w znacznej mierze zerwano z praktyką pracy przymusowej, zamknięto cieszący się złą sławą obóz karny, pozwolono na wjazd do kraju zagranicznym dziennikarzom, otwarto więcej przejść granicznych, ograniczono korupcję.

Po podjęciu pewnych kroków w stronę zreformowania Uzbekistanu, m.in. w dziedzinie ochrony praw człowieka, system polityczny w kraju pozostaje "w znacznej mierze autorytarny" - oceniła organizacja Human Rights Watch w opublikowanym 16 grudnia raporcie. Organizacja podkreśla, że w Uzbekistanie jest niewiele pluralizmu politycznego, a struktury siłowe wciąż mają szerokie kompetencje; zwraca też uwagę na "tysiące więźniów politycznych", tortury oraz brak wolnych mediów.

Obserwatorzy odnotowali, że w lutym wprowadzono pewne zmiany do kodeksu wyborczego, jednak reforma - jak oceniło OBWE - nie jest wystarczająca, by pozwolić wyborcom na dokonanie prawdziwego wyboru w niedzielnym głosowaniu.

Według "Economista" reformy dotyczyły głównie gospodarki, a najważniejszą zmianą polityczną jest "zamykanie mniejszej liczby ludzi za ich opinie", przy czym "życie dla części dziennikarzy i blogerów pozostaje ciężkie". W artykule zaznaczono też, że zwykli Uzbecy również "czują się swobodnie, by szydzić z kampanii i narzekać na temat klasy politycznej bez obaw o porwanie w środku nocy".

Władze w Taszkencie utrzymują, że Uzbekistan demokratyzuje się, ale w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny; przedstawiają niedzielne wybory jako "najaktywniejsze i najbardziej konkurencyjne" w historii - pisze "Economist". To prawda, ponieważ poprzednie "udawane" wybory postawiły poprzeczkę niezwykle nisko - ocenia.

"Pomimo tego, że Uzbekistan jest daleki od demokracji - wszystkie partie popierają Mirzijojewa, a część krytyków pozostaje za kratkami - niektórzy kandydaci wystosowali pod adresem rządu delikatną krytykę, co wcześniej byłoby nie do pomyślenia" - zaznacza wydanie.

W wyborach bierze udział 750 przedstawicieli pięciu partii, które "działają w politycznych granicach wyznaczonych przez rząd" - wskazuje HRW. Zgodnie z kodeksem wyborczym, co najmniej 30 proc. kandydatów każdej partii muszą stanowić kobiety. Do tej pory najwięcej mandatów w izbie miała Partia Liberalno-Demokratyczna Uzbekistanu, której kandydaci również startują w tych wyborach.

Radio Wolna Europa ocenia, że wybory budzą więcej emocji, niż dotychczasowe głosowania, w których wszyscy kandydaci popierali Karimowa, a prezydent pewnego razu przyznał, że sam ma trudności z rozróżnieniem zarejestrowanych w wyborach partii.

Różnic między partiami nie zauważa wielu Uzbeków - pisze portal Voice of America. Według nich ugrupowania nie oferują nowych pomysłów ani rozwiązań i są jedynie "partiami potiomkinowskimi", mającymi sprawiać wrażenie istnienia systemu wielopartyjnego.

Uzbecka Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że do głosowania uprawnionych jest 20,5 mln ludzi. Wybiorą oni 150 deputowanych, którzy zasiądą w Izbie Ustawodawczej. W wyborach mogą wziąć też udział Uzbecy mieszkający w innych krajach. Według oficjalnych danych za granicą żyje ok. 2,5 mln obywateli Uzbekistanu, w tym ok. 2 mln - w Rosji.

"Przed Uzbekistanem wciąż daleka droga, ale żaden inny kraj nie zrobił tak wiele w 2019 roku" - podsumowuje "Economist".