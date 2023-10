Uzbekistan zagrożony religijnym radykalizmem

Zagrożenie ze strony agresywnych ortodoksyjnych doktryn jest w regionie Azji Centralnej marginalne. Jednak teraz Uzbekistan stanął w obliczu radykalizmu religijnego.

Dominującą religią w Azji Centralnej jest islam, ale nie odgrywa on tak silnej roli w społeczeństwach ani w polityce, jak w niektórych krajach Bliskiego Wschodu czy w Afganistanie. Największe problemy z ruchami islamskimi miał Uzbekistan (90 proc. ludności deklaruje się jako muzułmanie) za rządów prezydenta Islama Karimowa, na którego nawet zorganizowany został zamach, a w zawsze niespokojnej Kotlinie Fergańskiej musiało interweniować wojsko.

Nowy prezydent Szawkat Mirzijojew przyniósł odwilż polityczną i religijną, do czasu

Po objęciu prezydentury w 2016 r. przez Szawkata Mirzijojewa nastąpiła wyraźna odwilż polityczna, która objęła też kwestie religii. Tym większym zaskoczeniem wydaje się być nagły zwrot władz w kierunku represji wobec muzułmanów, który uznano za zbyt radykalnych. Niejasne są podstawy do takiej kwalifikacji. Powodem reakcji władz może być modlitwa w czasie pracy, co jest oczywiście ważnym elementem religii islamskiej i do tej pory było tolerowane. Restrykcje dotykają również osoby noszące brody oraz tradycyjne ubiory (np. hidżab, thawb). Zwyczajowym zachowaniem funkcjonariuszy bezpieczeństwa staje się prewencyjne zatrzymywanie „podejrzanych” osób w areszcie i zmuszanie do zgolenia brody. W obawie o powrót do drakońskich rządów Karimowa, najważniejszy mufti Nuriddin Choliknazarow wezwał społeczność muzułmańską do powściągliwości w afirmacji swojej wiary. W konsekwencji zauważalnie zmniejszyła się nawet głośność wezwań muezzinów do modlitwy.

Uzbekistan stanął w obliczu radykalizmu religijnego

Działania władz wynikają ze wspólnego oświadczenia premiera Abdulla Aripowa i szefa tajnych służb Abdusalima Azizowa, w którym ogłoszono, że Uzbekistan stanął w obliczu radykalizmu religijnego. Nieoficjalnie mówi się, że powodem niepokoju jest wzrost zachowań ortodoksyjnych, np. popularyzacja zakazanej prawnie poligamii. Zagrożenie dla państwa ze strony radykalnych islamistów przedstawiciele muftiatów (jednostki terytorialne administrowane przez muftich) odrzucają jako „odklejone od rzeczywistości”. Z kolei Państwowy Komitet do Spraw Religii nabrał wody w usta. Rosnące nastroje niezadowolenia społecznego próbowało łagodzić biuro premiera, tłumacząc że w swoim oświadczeniu szef rządu nie żądał od obywateli wyboru między państwem a religią, a wszelkie rozpowszechniane w tym kontekście informację są fałszywe. Faktem jest, że administracja skutecznie utrudnia budowę nowych meczetów, czy otwieranie szkół religijnych.

Działania Taszkentu już są przedmiotem uważnej obserwacji w Waszyngtonie, zwłaszcza że niedawno republika została zdjęta z amerykańskiej listy państw, w których ogranicza się wolność religijną. Specyfikę relacji między religią a władzą w republice trafnie ujął Iłcham Umarachunow, ekspert ds. islamu w Azji Centralnej: „W Uzbekistanie […] religia jest wciąż postrzegana bardziej z punktu widzenia bezpieczeństwa niż wolności”. Prewencyjne restrykcje wobec muzułmanów nie są narzędziem zapewniania bezpieczeństwa państwowego, a wręcz przeciwnie, mogą je zdestabilizować. Zwłaszcza wobec silnego ortodoksyjnego ruchu tzw. kalifatu chorasańskiego w Afganistanie, który nie ukrywa swoich dążeń do restauracji średniowiecznej struktury terytorialnej, a w której Uzbekistan stanowił najważniejszy ośrodek polityczno-religijny.