Uzbekistan zyskał nowoczesny terminal lotniczy w Samarkandzie

18 marca miało miejsce oficjalne otwarcie nowego kompleksu obsługi pasażerskiej na lotnisku w Samarkandzie, trzecim pod względem liczby mieszkańców mieście Uzbekistanu (ok. 560 tys.). Miasto to należy do najważniejszych ośrodków miejskich kraju i słynie ze swojego bogactwa architektonicznego. Odkąd Uzbekistan zaczął stawać się coraz popularniejszym miejscem wypraw turystycznych (z reguły szlakiem Samarkanda-Buchara-Chiwa), władze uznały za niezbędne podniesienie standardu obsługi pasażerów - np. jeszcze niedawno na lotnisku był tylko jeden bankomat.