Uzbekowie zmieniają konstytucję

W Uzbekistanie odbyło się referendum konstytucyjne, które ma umożliwić przeprowadzenie szerokich reform wewnętrznych, zainicjowanych przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa.

Prezydent Szawkat Mirzijojew podąża ścieżką polityki wewnętrznej, wypracowanej przez rządzącego sąsiednim Kazachstanem Kassyma-Żomarta Tokajewa.

Na fali pożądanych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych, które zostały zawarte w programie Nowy Kazachstan, również Uzbekistan otrzymał od swojego prezydenta projekt szerokich reform wewnętrznych.

Implementacja tego programu wymaga jednak dokonania zmian w konstytucji, a zgodę na to wyrazili obywatele w drodze referendum, które odbyło się 30 kwietnia.

Historyczne referendum w sprawie zmian w konstytucji

To referendum jest trzecim w historii republiki i pierwszym od stycznia 2002 r., w których były prezydent Islam Karimow zapewnił sobie praktycznie dożywotnią władzę. Obecne referendum, miało na celu uzyskanie społecznej zgody na szereg zmian w konstytucji, które są ukierunkowane na budowanie „państwa społecznego”.

To, co budzi niepokój to projekt wydłużenia kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat i ograniczenia piastowania najwyższego stanowiska do dwóch kadencji, ale bez uwzględniania dotychczasowych. W ocenie uzbeckich prawników zmiany będą obejmować większość artykułów obecnej konstytucji, a ich liczba zwiększy się ze 128 do 155.

Przygotowania do referendum trwały ponad rok i były szeroko propagowane w mediach w całym kraju. Przeprowadzone na bezprecedensową skalę społeczne konsultacje zaowocowały zgłoszeniem 220 tys. propozycji, które zostały rozpatrzone przez Komisję Reformy Konstytucyjnej, która przygotowała projekt poprawek do ustawy zasadniczej. W międzyczasie konieczne było wprowadzenie zmian w pierwotnym projekcie, który zawierał znaczące ograniczenia w autonomii Karakałpakstanu, co doprowadziło do rozruchów w tej republice. Ostatecznie po krwawych zajściach, w których zginęło 21 osób, rząd wycofał się z tych zmian.

Wg danych Centralnej Komisji Wyborczej w referendum wzięło udział 84,5 proc. uprawnionych do głosowania, z których wsparcie dla nowej konstytucji wyraziło 90,2 proc. (15,04 mln) Uzbeków, a przeciw było 9,35 proc. (1,55 mln). Choć pojawiły się doniesienia o licznych nieprawidłowościach (np. głosowanie za członków rodziny bez upoważnienia, zmuszania do oddania głosu itp.) to od dnia 1 maja 2023 r. w Uzbekistanie zaczęła obowiązywać nowa ustawa zasadnicza.

Demokratyzacja czy wprowadzanie autorytarnego systemu politycznego?

Konieczność implementacji nowych zapisów konstytucyjnych władza uzasadniała jako konieczne w zmieniającej się rzeczywistości i aby zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy republiki. Pojawiły się jednak głosy prawników, ekspertów i opozycjonistów, że część zmian może prowadzić do wprowadzenia autorytarnego systemu politycznego na wzór 25-letnich rządów prezydenta Karimowa. Już teraz zarzuca się prezydentowi, że zabezpieczył konstytucyjnie swoją władzę do 2040 r., aktualna kadencja Mirzijojewa upływa bowiem w 2026 r., a po niej będzie miał prawo do dwóch kolejnych 7-letnich.

Poparcie Uzbeków dla zmian w ustawie zasadniczej może wskazywać, że wierzą oni w deklaracje władz o planach demokratyzacji życia społeczno-politycznego, budowy społeczeństwa obywatelskiego i państwa socjalnego. Pomimo definitywnego zakończenia autorytarnej ery Islama Karimowa, Uzbekistan wciąż jest postrzegany jako państwo o bardzo ograniczonej wolności mediów, licznych restrykcjach politycznych i ograniczeniach wolności obywatelskich. szanowany na świecie Freedom House przyznał republice 2 pkt na 40 możliwych pod względem wolności politycznej i 10 pkt na 60 w zakresie wolności obywatelskich (w 2017 było to odpowiednio 0 pkt i 3 pkt).

